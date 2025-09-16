Colón en crisis: incidentes con hinchas, un jugador herido y tensión en la Primera Nacional

Presente deportivo alarmante

Colón descendió en 2023, y a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, todavía no aseguró su permanencia en la Primera Nacional. Está antepenúltimo en la Zona A y, aunque tiene una diferencia de ocho puntos con los equipos en zona de descenso, los números son demoledores: un empate y siete derrotas en los últimos ocho partidos, y un solo gol convertido en ese tramo.