Colón en crisis: incidentes con hinchas, un jugador herido y tensión en la Primera Nacional

El "Sabalero" atraviesa su momento más crítico con protestas que derivaron en violencia, un técnico que prepara su salida y un equipo que no logra asegurar la permanencia en la segunda categoría.

PROTESTA EN LA SEDE. Hinchas de Colón reclamaron a los dirigentes en medio de una crisis que no da respiro. PROTESTA EN LA SEDE. Hinchas de Colón reclamaron a los dirigentes en medio de una crisis que no da respiro. ./X @Agusseissfon
Hace 2 Hs

La crisis deportiva e institucional de Colón explotó este lunes en Santa Fe con una jornada cargada de violencia. Lo que comenzó como una protesta de hinchas frente al predio “4 de Junio” derivó en serios incidentes, con un futbolista de la Reserva herido, cuatro policías lesionados, varios simpatizantes con impactos de balas de goma y al menos tres detenidos.

El punto más grave se dio cuando Kevin Colli, mediocampista de la divisional que suele ser convocado por la Primera, recibió un piedrazo en la cabeza al intentar abandonar las instalaciones. El jugador fue atendido por los médicos del club, que le practicaron puntos de sutura y lo dejaron fuera de peligro.

La violencia estalló luego de que cerca de un centenar de hinchas se concentrara en el lugar para exigir explicaciones por la campaña del equipo, que lleva ocho partidos sin ganar, acumula 19 derrotas en 31 presentaciones y apenas suma 28 puntos en la Primera Nacional. Al no aparecer ni jugadores ni dirigentes, los simpatizantes intentaron ingresar y fueron repelidos por la policía, lo que derivó en corridas, piedrazos y balas de goma.

Pasadas las 17.30, la tensión se trasladó a la sede del club en barrio Centenario. Allí, el mismo grupo reclamó la presencia de directivos. Si bien algunos se acercaron a dialogar, la situación derivó en discusiones y forcejeos antes de volver a la calma.

La dirigencia convocó a elecciones para el 30 de noviembre, pero los hinchas exigen renuncias inmediatas y un cambio en la conducción. En paralelo, el técnico Ezequiel Medrán ya avisó que dejará el cargo tras el próximo partido, lo que lo convertirá en el cuarto entrenador en salir en apenas seis meses.

Presente deportivo alarmante

Colón descendió en 2023, y a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, todavía no aseguró su permanencia en la Primera Nacional. Está antepenúltimo en la Zona A y, aunque tiene una diferencia de ocho puntos con los equipos en zona de descenso, los números son demoledores: un empate y siete derrotas en los últimos ocho partidos, y un solo gol convertido en ese tramo.

De levantar la Copa de la Liga en 2021 a pelear por no caer a la Primera B Metropolitana en 2025, el “Sabalero” atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente.

Temas Santa FeClub Atlético ColónPrimera Nacional
