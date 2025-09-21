Detectan 5 kilos de cocaína adheridos al cuerpo de una madre y su hija

Madre e hija detenidas con cocaína en la Ruta 50

El primer procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 50, donde los gendarmes inspeccionaron un remís. Durante el control, notaron irregularidades en la vestimenta de una pasajera que viajaba junto a su hija y, al profundizar la requisa frente a testigos, confirmaron sus sospechas.