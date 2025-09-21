Detectan 5 kilos de cocaína adheridos al cuerpo de una madre y su hija

Un doble operativo realizado por efectivos del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de cocaína, hojas de coca y cigarrillos de contrabando en el norte salteño.
Madre e hija detenidas con cocaína en la Ruta 50
El primer procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 50, donde los gendarmes inspeccionaron un remís. Durante el control, notaron irregularidades en la vestimenta de una pasajera que viajaba junto a su hija y, al profundizar la requisa frente a testigos, confirmaron sus sospechas.
La mujer llevaba tres paquetes rectangulares adosados al abdomen, mientras que su acompañante tenía otros dos sujetos a los costados del torso. En total, ambas transportaban 5 kilos 305 gramos de cocaína. Las dos quedaron detenidas.
Secuestro de hojas de coca y cigarrillos en el Río Bermejo
En paralelo, durante una patrulla a pie, efectivos de la misma unidad divisaron a varias personas que trasladaban bultos en forma de “jangadas” por el cauce del Río Bermejo. Al advertir la presencia de los uniformados, los involucrados escaparon nadando hacia la orilla contraria y abandonaron la carga.
Tras el rastrillaje, los gendarmes incautaron 40 bultos que contenían 704 kilos de hojas de coca y 6.000 atados de cigarrillos.
Operativos en la frontera
Ambos procedimientos forman parte de los controles permanentes que Gendarmería despliega en la frontera norte para combatir el tráfico de drogas y el contrabando en la región.