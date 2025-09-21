Secciones
La revelación de Davide Ancelotti sobre la liberación del tucumano Álvaro Montoro para el Mundial Sub-20

El entrenador explicó que no podían retener al juvenil tucumano, pieza clave del equipo, porque “es un sueño jugar con su selección”. Montoro se sumará a la Argentina tras enfrentar a Gremio por el Brasileirao.

Álvaro Montoro es uno de las piezas claves del Botafogo de Ancelotti. Álvaro Montoro es uno de las piezas claves del Botafogo de Ancelotti.
Hace 1 Hs

Botafogo de Brasil sorprendió al confirmar la liberación de Álvaro Montoro para disputar el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina en Chile. La decisión fue explicada en conferencia de prensa por el entrenador Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, quien dejó en claro que se trató de un gesto humano y de respeto hacia el jugador.

“Primero, es una decisión del club y tengo que respetarla. Y segundo, es un sueño para él. No vamos a retener aquí a un jugador que sueña con jugar con su selección”, sostuvo Ancelotti, dejando en claro el trasfondo emocional detrás de la determinación.

Montoro, de 18 años, mediapunta tucumano con pasado en Vélez, es considerado una pieza clave en el Botafogo. Desde su llegada en junio, disputó 18 partidos oficiales, anotó tres goles y dio dos asistencias. El 21 de septiembre volvió a brillar al asistir en la victoria 1-0 sobre Atlético Mineiro, un partido que significó su despedida parcial antes de viajar con la Selección.

La liberación del juvenil no estuvo exenta de controversia. Al no ser fecha FIFA, Botafogo tenía la potestad de retenerlo, y la intención inicial era que permaneciera con el equipo, que lo perderá en encuentros importantes contra Fluminense, Bahía e Inter de Porto Alegre. Sin embargo, tras la insistencia del futbolista y su familia, el club accedió a cederlo con una condición: Montoro se unirá a la Argentina recién después de jugar contra Gremio, el 24 de septiembre.

El DT también se refirió a las virtudes y aspectos por mejorar del juvenil. “Es un jugador fundamental, que genera peligro, desequilibrio y último pase. Pero necesita crecer en la fase defensiva y en la presión tras la pérdida”, reconoció.

De este modo, Montoro será uno de los siete futbolistas que juegan en el exterior convocados por Diego Placente para disputar el Mundial Sub-20, en lo que representará un paso clave en su carrera. La excepción que hizo Botafogo con el tucumano contrasta con lo ocurrido con otros jugadores, como el colombiano Jordan Barrera, a quien no se le otorgó permiso.

Con su lugar asegurado, Montoro se prepara para vestir la camiseta albiceleste y sumar jerarquía a un plantel que buscará volver a poner a la Argentina en lo más alto del mundo juvenil.

Temas ChileCarlo AncelottiBrasileirao Diego PlacenteBotafogoGremioMundial Sub-Alvaro Montoro
