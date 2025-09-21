La revelación de Davide Ancelotti sobre la liberación del tucumano Álvaro Montoro para el Mundial Sub-20

La liberación del juvenil no estuvo exenta de controversia. Al no ser fecha FIFA, Botafogo tenía la potestad de retenerlo, y la intención inicial era que permaneciera con el equipo, que lo perderá en encuentros importantes contra Fluminense, Bahía e Inter de Porto Alegre. Sin embargo, tras la insistencia del futbolista y su familia, el club accedió a cederlo con una condición: Montoro se unirá a la Argentina recién después de jugar contra Gremio, el 24 de septiembre.