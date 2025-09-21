Miguel Borja no pateó al arco en la derrota de River contra Atlético Tucumán

El contraste con otros atacantes del plantel fue notorio. Facundo Colidio, que jugó poco más de una hora, registró 42 intervenciones y cuatro remates (dos afuera y dos bloqueados). Incluso Juan Bautista Dadín, que ingresó en los últimos 15 minutos, tuvo un tiro al arco y ganó más duelos que Borja.