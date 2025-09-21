Miguel Borja no pateó al arco en la derrota de River contra Atlético Tucumán

El paso de Miguel Ángel Borja por el Monumental José Fierro dejó una estadística contundente: River perdió 2-0 frente a Atlético y el delantero colombiano no ejecutó ni un solo remate en los 90 minutos. Una actuación que volvió a quedar bajo la lupa en un momento clave de la temporada.
Borja fue titular en el "11" alternativo que Marcelo Gallardo dispuso para probar variantes pensando en la Copa Libertadores. Sin embargo, su aporte ofensivo fue prácticamente nulo. Según Sofascore, apenas tocó 22 veces la pelota y ganó un solo duelo en toda la noche.
El contraste con otros atacantes del plantel fue notorio. Facundo Colidio, que jugó poco más de una hora, registró 42 intervenciones y cuatro remates (dos afuera y dos bloqueados). Incluso Juan Bautista Dadín, que ingresó en los últimos 15 minutos, tuvo un tiro al arco y ganó más duelos que Borja.
La falta de participación del ex Junior se explica por el escaso abastecimiento del equipo, pero también por un notorio déficit de confianza: no intentó disparos desde media distancia y se mostró impreciso en los pocos contactos que tuvo con el balón.
El flojo rendimiento del colombiano complica su panorama de cara a la revancha frente a Palmeiras en Brasil. Todo indica que Gallardo apostará por Maximiliano Salas y, a futuro, por Sebastián Driussi una vez recuperado de su lesión. Borja, en cambio, parece cada vez más relegado en la consideración.