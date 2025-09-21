Argentina quedó eliminada del Mundial de vóley tras caer con Italia y Marcelo Méndez anunció su salida

Argentina había llegado con confianza a esta instancia tras una gran fase de grupos, en la que ganó sus tres partidos. Primero derrotó 3-2 a Finlandia en un duelo ajustado y luego superó 3-1 a Corea del Sur. El golpe de autoridad llegó en el último encuentro: frente a Francia, bicampeón olímpico, la Albiceleste se impuso en un dramático 3-2. En un partido memorable, Argentina llegó a estar 2-0 arriba, soportó la reacción gala y terminó festejando en el tie break (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12). La victoria no solo aseguró el pase, sino que dejó fuera de competencia a uno de los grandes favoritos.