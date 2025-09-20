Argentina enfrenta a Italia en los octavos del Mundial de vóley: horario y TV en vivo

La Selección masculina de vóley atraviesa un momento soñado en el Mundial Filipinas 2025. Después de una primera fase impecable, en la que ganó sus tres partidos y eliminó nada menos que a Francia, bicampeón olímpico, el equipo de Marcelo Méndez se prepara para un duelo de altísima exigencia en los octavos de final.
El rival será Italia, actual defensor del título y una de las potencias del vóleibol internacional. El partido se disputará mañana a las 04:30 y contará con transmisión exclusiva en vivo de DSports.
El reto es mayúsculo: en el historial, Argentina ganó 11 de los 41 enfrentamientos oficiales ante los italianos. En Copas del Mundo, sin embargo, la diferencia se achica: de cinco choques, la Albiceleste festejó en dos oportunidades, ambas por 3-1 (Argentina 2002 y Polonia 2014). El último antecedente fue en la VNL, con triunfo 3-1 para Italia.
El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final, instancia programada para el miércoles próximo, frente al vencedor de Bélgica–Finlandia. Para Argentina, que ya protagonizó una clasificación épica en la fase de grupos, será una nueva oportunidad de hacer historia y seguir soñando con la gloria mundialista.