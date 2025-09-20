Secciones
DeportesVóley

Argentina enfrenta a Italia en los octavos del Mundial de vóley: horario y TV en vivo

La Albiceleste buscará el pase a cuartos de final ante el vigente campeón mundial. El partido se jugará este domingo a las 04:30 y se verá en vivo por DSports.

Mañana, a las 4.30, Argentina se enfrentará a Italia por los octavos de final del Mundial de Voley. Mañana, a las 4.30, Argentina se enfrentará a Italia por los octavos de final del Mundial de Voley.
Hace 1 Hs

La Selección masculina de vóley atraviesa un momento soñado en el Mundial Filipinas 2025. Después de una primera fase impecable, en la que ganó sus tres partidos y eliminó nada menos que a Francia, bicampeón olímpico, el equipo de Marcelo Méndez se prepara para un duelo de altísima exigencia en los octavos de final.

El rival será Italia, actual defensor del título y una de las potencias del vóleibol internacional. El partido se disputará mañana a las 04:30 y contará con transmisión exclusiva en vivo de DSports.

El reto es mayúsculo: en el historial, Argentina ganó 11 de los 41 enfrentamientos oficiales ante los italianos. En Copas del Mundo, sin embargo, la diferencia se achica: de cinco choques, la Albiceleste festejó en dos oportunidades, ambas por 3-1 (Argentina 2002 y Polonia 2014). El último antecedente fue en la VNL, con triunfo 3-1 para Italia.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final, instancia programada para el miércoles próximo, frente al vencedor de Bélgica–Finlandia. Para Argentina, que ya protagonizó una clasificación épica en la fase de grupos, será una nueva oportunidad de hacer historia y seguir soñando con la gloria mundialista.

Temas Selección Argentina de Voley
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
3

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
4

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
6

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Más Noticias
“Me encantaría ir y ganar como el otro día”: el duelo especial que vivirá Franco García con San Martín

“Me encantaría ir y ganar como el otro día”: el duelo especial que vivirá Franco García con San Martín

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: Después de un año y medio lleno de obstáculos

El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: "Después de un año y medio lleno de obstáculos"

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Comentarios