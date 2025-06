Julián Álvarez confirmó que será papá junto a Emilia Ferrero: "Estamos muy contentos"

El anuncio se dio en una rueda de prensa, luego de un entrenamiento dirigido por Diego Simeone. Ante la consulta de un periodista de TyC Sports, que le comentó: “Vas a ser papá… Si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer”, el exjugador de River Plate respondió entre risas: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”