El insólito gol de Sergio González: marcó para Racing de Córdoba y rompió la red contra San Martín de Tucumán

El delantero abrió el marcador con un remate desde la medialuna, pero la pelota atravesó el arco por una rotura en la red y generó desconcierto en Nueva Italia.

Sergio Pampu González anotó el 1-0 para Racing de Córdoba frente a San Martín. Sergio "Pampu" González anotó el 1-0 para Racing de Córdoba frente a San Martín.
El partido entre Racing de Córdoba y San Martín, disputado en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia, dejó una de las postales más insólitas de la jornada. Sergio González, delantero de la “Academia”, fue el protagonista al anotar el primer gol del encuentro con un potente remate desde la medialuna.

La jugada parecía normal: control, disparo bajo y preciso que superó al arquero Nicolás Carrizo y terminó en el fondo del arco. Sin embargo, lo inesperado ocurrió en segundos: la pelota atravesó la red rota y salió despedida, lo que generó confusión entre jugadores, árbitro e hinchas, que dudaron si la acción había sido válida.

Finalmente, la terna arbitral convalidó el tanto, que abrió el marcador en favor de Racing y encendió la tarde en Nueva Italia. Más allá de lo anecdótico, la imagen del balón escapando del arco por el agujero en la red quedará como una curiosidad llamativa en el fútbol argentino.

Temas Primera NacionalClub Atlético Racing de CórdobaSan Martín de Tucumán
