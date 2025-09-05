Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

San Martín despide a una de las figuras más trascendentes de su historia institucional. A los 94 años falleció Ernesto García Soaje, presidente del club entre 1966 y 1973, una etapa recordada por la reconstrucción deportiva, el regreso a los títulos y la transformación edilicia de La Ciudadela.
El dirigente que cortó la sequía
Cuando asumió en diciembre de 1966, el “Santo” arrastraba 11 años sin campeonatos y serias carencias estructurales. El propio García Soaje lo recordaba así en una entrevista con LA GACETA: “San Martín arrastraba una sequía larga y muchas falencias. En 1967 ganamos el Anual, nos consagramos en el Regional y nos clasificamos al Nacional. Ese logro marcó un antes y un después en mi gestión”.
Durante sus siete años de mandato, el club consiguió 12 títulos de la Federación Tucumana, dos logros oficiales y participó en seis torneos Nacionales, donde enfrentó a los equipos más poderosos del país. Fue el final de la “maldición” y el inicio de un período de protagonismo deportivo.
Una pasión desde la infancia
Su vínculo con San Martín nació en la niñez. “Tenía un vecino de apellido Larraona que nos llevaba a la cancha. Otros clubes quedaban más cerca de mi casa, pero me habitué a ir a San Martín y después armé mi grupo”, contó en aquella charla. También fue testigo de la conquista de la Copa de la República de 1944, el título que puso al club en los planos nacionales.
Esa pasión se transformó en vocación dirigencial. “Siempre fui muy activo en organizaciones estudiantiles y deportivas. Empecé en San Martín como vocal, hasta llegar a la presidencia”, relató. Su estilo de conducción, calmo y conciliador, contrastaba con el de otros dirigentes de la época, como José Salmoiraghi, con quien supo mantener amistad pese a estar en veredas opuestas.
Obras y modernización de La Ciudadela
Su legado no se mide solo en títulos. García Soaje impulsó una modernización histórica de La Ciudadela. Durante su presidencia se amplió la tribuna de calle Bolívar, se construyeron las plateas norte y sur bajas, y se ensanchó la central alta. También se instalaron las primeras butacas metálicas, se pavimentaron las calles aledañas, se construyeron veredas y se inauguró la iluminación artificial, que permitió jugar partidos nocturnos.
Él mismo valoraba esa visión de futuro: “Nos propusimos reconstruir a San Martín y lo logramos con trabajo, esfuerzo y honestidad. Nada fue fácil, pero la recompensa llegó con cada título y cada mejora para los socios”, recordaba con orgullo.
Despedida a un símbolo
La noticia de su fallecimiento enluta al pueblo "santo". Ernesto García Soaje ya era considerado en vida un referente indiscutido de la historia del club, y su nombre quedará asociado a una etapa dorada.