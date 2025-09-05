Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

Una pasión desde la infancia

Su vínculo con San Martín nació en la niñez. “Tenía un vecino de apellido Larraona que nos llevaba a la cancha. Otros clubes quedaban más cerca de mi casa, pero me habitué a ir a San Martín y después armé mi grupo”, contó en aquella charla. También fue testigo de la conquista de la Copa de la República de 1944, el título que puso al club en los planos nacionales.