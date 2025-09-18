Graneros visita a Talleres por la sexta fecha del Anual de la Liga Tucumana

La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol tendrá este viernes uno de sus platos fuertes: Talleres recibirá a Social y Deportivo Graneros desde las 16, en Tafí Viejo, en un duelo clave por el Grupo B de la Zona Campeonato. El “cocodrilo”, que viene de consolidarse como puntero y gran protagonista de los últimos torneos, buscará mantener su liderazgo.
La programación de este grupo también incluye el cruce entre Unión Simoca y Ateneo Parroquial Alderetes y, más tarde, a las 21.30, un clásico que promete: Concepción FC-San Martín. La fecha se completará el domingo con los choques San Lorenzo (Santa Ana)-Jorge Newbery y San Fernando-San Antonio.
En la Zona Campeonato A, ya se jugó un adelanto: Almirante Brown y Azucarera Argentina empataron 1 a 1 en Lules. Alexis López marcó para el “marino”, mientras que José Corregidor igualó para la visita. Con este punto, los de Sergio Décima llegaron a 8 unidades, se ubican cuartos y, por ahora, están ingresando a los playoffs. Azucarera quedó con cinco. Además, este viernes, desde las 16, se jugarán tres partidos: Famaillá-Unión del Norte, Bella Vista-Central Norte y Tucumán Central-San Pablo.
En la Zona Repechaje, por el Grupo B, Deportivo Llorens empató 1-1 con Santa Rosa (goles de Gerónimo Ormachea y Agustín Olivares). En el interzonal, All Boys goleó 3-0 a Santa Lucía FC con tantos de Jenaro Guevara, Facundo Díaz y Luciano Montenegro. La acción seguirá este viernes con Argentinos del Norte-San José, San Lorenzo (Delfín Gallo)-Atlético Concepción, Sportivo Guzmán-Sportivo Trinidad y Alto Verde-Deportivo Marapa. El domingo será turno de Lastenia-Juventud Unida, mientras que el lunes cerrarán Atlético Amalia-La Providencia/Santa Ana (a confirmar).
En tanto, en la Primera B, este viernes comenzará la sexta fecha de la segunda fase: por el Grupo A, Unión San Francisco se medirá con Eudoro Avellaneda en Deportivo Trancas; y en el Grupo B, Garmendia FC recibirá a Sacachispa.