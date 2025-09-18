Graneros visita a Talleres por la sexta fecha del Anual de la Liga Tucumana

En la Zona Campeonato A, ya se jugó un adelanto: Almirante Brown y Azucarera Argentina empataron 1 a 1 en Lules. Alexis López marcó para el “marino”, mientras que José Corregidor igualó para la visita. Con este punto, los de Sergio Décima llegaron a 8 unidades, se ubican cuartos y, por ahora, están ingresando a los playoffs. Azucarera quedó con cinco. Además, este viernes, desde las 16, se jugarán tres partidos: Famaillá-Unión del Norte, Bella Vista-Central Norte y Tucumán Central-San Pablo.