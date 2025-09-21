Secciones
Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

La cantante argentina compartió en Instagram el tierno obsequio que le envió su pareja, el futbolista español Lamine Yamal, y conquistó a sus seguidores en el inicio de la nueva estación.

Hace 1 Hs

La relación entre Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal sigue dando que hablar. Con cada muestra de cariño, la pareja logra enamorar aún más a sus fans y consolidar su romance a la vista de millones de seguidores.

Este 21 de septiembre, la artista rosarina compartió en sus historias de Instagram el regalo que recibió de su novio por el Día de la Primavera: un ramo de flores amarillas y blancas, cargadas de simbolismo y energía positiva.

Con un emoji de carita emocionada, una estrella y un corazón amarillos, Nicki dejó en claro lo especial que resultó el gesto, que rápidamente se viralizó entre sus fans.

El significado de las flores amarillas en la primavera argentina

El detalle de Yamal no pasó desapercibido: en Argentina, las flores amarillas se convirtieron en tradición cada 21 de septiembre, gracias a la popularización de la canción “Flores Amarillas” de la telenovela juvenil Floricienta (2004-2005).

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

El tema marcó a toda una generación y convirtió al ramo en un símbolo de amor y esperanza, replicado cada año tanto en redes sociales como en celebraciones familiares y de pareja.

De esta manera, el regalo de Lamine a Nicki Nicole no solo fue un gesto romántico, sino también una guiñada cultural que emocionó a los seguidores argentinos de la cantante.

Un romance lleno de gestos románticos

No es la primera vez que el joven futbolista sorprende a Nicki con un obsequio especial. Para su cumpleaños número 25, la rosarina recibió un lujoso collar de diamantes con un dije en forma de muñeca y la letra “N”, que lució durante una íntima cena en Barcelona.

Los detalles se suman a una relación que crece a la par de sus carreras profesionales. Mientras Nicki se encuentra entre giras y estudios, y Yamal brilla en el fútbol europeo, ambos mantienen su vínculo vivo a través de gestos románticos que conquistan a dos continentes.

Nicki Nicole y Lamine Yamal: una pareja que conquista fans en todo el mundo

El ramo de flores amarillas por el Día de la Primavera volvió a confirmar lo que muchos seguidores ya sospechan: el romance entre Nicki y Lamine está cada vez más afianzado.

Entre joyas, flores y mensajes llenos de ternura, la pareja se consolida como una de las favoritas de la música y el deporte, despertando expectativa sobre cuál será el próximo gesto romántico que compartirán en redes.

