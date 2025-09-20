Secciones
¿Por qué la familia de Lamine Yamal está en contra de su romance con Nicki Nicole?

El romance entre la cantante argentina y la joven promesa del Barcelona sigue generando repercusiones. Según medios españoles, los padres del futbolista no están interesados en conocer a la artista.

20 Septiembre 2025

El romance entre Lamine Yamal y la argentina Nicki Nicole marcha viento en popa aunque un tema con la familia del futbolista estaría poniendo palos en las ruedas al mediático noviazgo. Según trascendió, los padres no verían con buenos ojos la nueva relación de su joven hijo en medio de su tan destacado presente en el FC Barcelona y todo lo que tiene en vistas para su futuro deportivo.

Según el periodista Roberto Antolín, puertas adentro las cosas entre Yamal y Nicki Nicole no estarían del todo bien a raíz de personas externas a la pareja. “Según declaraciones, su padre no la conoce y no tiene ningún interés en conocerla. La familia está en contra de la relación”, afirmó.

Lamine Yamal quedó expuesto y mostró que tiene a Nicki Nicole de fondo de pantalla

En esa misma línea, agregó: “Lo que pasa es que Lamine Yamal ya es mayor de edad y está tomando decisiones en su vida. Una de ellas es apostar al amor con Nicki Nicole a pesar de la oposición de su familia”. Comentó, además, que mientras su padre y su abuela no estarían para nada contactos con el romance, su madre estaría un poco más dispuesta a aceptarlo.

¿Por qué la familia de Lamine Yamal está en contra de su romance con Nicki Nicole?

“No la conocen ni la quieren conocer, no porque sea Nicki Nicole, con cualquier otra chica les pasaría lo mismo porque quieren que se centre en su carrera futbolística y deportiva, es muy joven”, sostuvo Antolín y sumó: "no quieren ninguna clase de distracción para él, puesto que su intención es que se centre en el fútbol y que esté distraído de sus objetivos, los aterroriza".

“Lamine Yamal viene de un barrio de Barcelona muy pobre, su familia también. Lo han tenido muy complicado y de repente ha surgido que Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo conocido mundialmente”, sostuvo el español. 

Días atrás, durante un desfile en Barcelona, la cantante argentina habló con la prensa de su vida sentimental y dijo que estaba “muy feliz” y muy agradecida por el cariño de la gente. “Estoy muy enamorada”, agregó con una sonrisa risueña. “Enamorada estás de Lamine Yamal...”, le comentó una de las cronistas. La artista solo se limitó a reír, se cubrió la boca con la mano y se retiró del lugar con picardía.

