¿Por qué la familia de Lamine Yamal está en contra de su romance con Nicki Nicole?

En esa misma línea, agregó: “Lo que pasa es que Lamine Yamal ya es mayor de edad y está tomando decisiones en su vida. Una de ellas es apostar al amor con Nicki Nicole a pesar de la oposición de su familia”. Comentó, además, que mientras su padre y su abuela no estarían para nada contactos con el romance, su madre estaría un poco más dispuesta a aceptarlo.