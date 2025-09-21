¿Quién es Carlos Abeldaño, el delantero juvenil de Atlético Tucumán que debutó frente a River?

En las canchas de Ojo de Agua, entre gritos de aliento y el ruido de los botines contra el césped, se escucha un nombre que empieza a resonar con fuerza: Carlos Gabriel Abeldaño. Con apenas 20 años, ya suma cinco goles en la Reserva de Atlético y se ganó un lugar como una de las piezas más importantes del equipo puntero de la zona B del torneo Clausura. Pero su recorrido hasta este presente está hecho de lucha, sacrificio y fe. Y su último capítulo se vivió ayer en el partido frente a River: cuando ingresó para sumar sus primeros minutos en la Primera del "Decano".