La Reserva de Atlético Tucumán goleó a Gimnasia de La Plata y sigue en lo más alto del Clausura

Los números ratifican el gran momento del equipo: seis triunfos y un empate, con 12 goles a favor y apenas uno en contra. La diferencia en la tabla también es elocuente: Atlético suma 19 puntos, cuatro más que Rosario Central y cinco por encima de Instituto, mientras que le sacó 11 unidades a Sarmiento y Platense, que marchan novenos.