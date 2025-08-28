La Reserva de Atlético Tucumán goleó a Gimnasia de La Plata y sigue en lo más alto del Clausura

Atlético atraviesa la mejor campaña de su historia en el torneo de Reserva. El equipo dirigido por Hugo Colace derrotó con contundencia a Gimnasia en La Plata por 4 a 0 y se afirmó como único puntero del grupo B del Torneo Clausura con 19 puntos.
El “Decano” mostró un rendimiento sólido, anotando en momentos clave y con una producción colectiva que no dio respiro al rival. Carlos Abeldaño, que ya suma cinco tantos en el campeonato, abrió el marcador con un golazo. Poco después, Rodrigo Granillo amplió la diferencia. En el segundo tiempo, Facundo Pimienta y Martín Ortega completaron la goleada.
El resultado final reflejó la superioridad tucumana, aunque no faltaron momentos de tensión: el arquero Enrique Maza fue decisivo con varias intervenciones cuando el partido aún estaba 0-0.
Los números ratifican el gran momento del equipo: seis triunfos y un empate, con 12 goles a favor y apenas uno en contra. La diferencia en la tabla también es elocuente: Atlético suma 19 puntos, cuatro más que Rosario Central y cinco por encima de Instituto, mientras que le sacó 11 unidades a Sarmiento y Platense, que marchan novenos.
El “Decano” formó con Maza; Agustín Gálvez, Juan Pablo Posse, Luciano Vallejo y Ramiro Paunero; Guillermo Abregú, Leandro Olima, Pimienta y Ortega; Granillo y Abeldaño.
“Esto se explica por el gran trabajo que venimos haciendo”, dijo Colace, tras la victoria.
Ahora, Atlético tendrá dos compromisos consecutivos en el Monumental: el miércoles a las 19, en el interzonal ante Central Córdoba, y luego frente a River.