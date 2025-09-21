El récord negativo que alcanzó River tras la derrota contra Atlético Tucumán

El traspié en el Monumental José Fierro significó la primera vez, desde el regreso de Marcelo Gallardo, que River suma dos caídas seguidas en los 90 minutos reglamentarios. El último antecedente similar había sido en noviembre de 2023, bajo el ciclo de Martín Demichelis, cuando el equipo perdió 2-1 con Huracán y luego 3-1 contra Rosario Central.

Hasta ahora, con Gallardo, los traspiés consecutivos siempre habían estado marcados por definiciones en penales. Esta vez, la caída es absoluta en tiempo regular.