Clever Ferreira, figura de Atlético Tucumán: “Soy un bendecido, ahora espero el llamado de la selección”

Clever Ferreira volvió a ser determinante con la camiseta de Atlético. El defensor paraguayo anotó el primer gol en la victoria sobre River en el Monumental José Fierro, un tanto que quedará marcado en su carrera: fue el segundo como profesional y el primero en la Liga local, después de aquel estreno inolvidable frente a Boca en la Copa Argentina.
En diálogo con TNT Sports, Ferreira se mostró emocionado por el presente que atraviesa. “Estoy muy contento por este partido, por esta victoria y por el gol. Jugamos bien en casa, con nuestra gente. Nos llevamos los tres puntos”, expresó tras el encuentro.
El jugador también destacó el espíritu de lucha que mostró el equipo de Lucas Pusineri: “Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, y tienen que respetar. Sabemos que era River, pero jugamos 11 contra 11. Y gana el que más lucha”.
Ferreira, que ya estuvo en una prelista de Paraguay para la última doble fecha de Eliminatorias, reconoció que sueña con el llamado definitivo: “Siempre digo que soy un bendecido. Ahora vamos a trabajar y esperar el llamado de la selección. Estuve en la prelista anteriormente, pero no llegó el llamado. Vamos a ver qué pasa ahora”, cerró.