Secciones
DeportesFútbol

¿Quién es Thiago Acosta, el juvenil de River con cláusula de 100 millones de euros que debutó frente a Atlético Tucumán?

El mediocampista de 20 años cumplió su sueño de estrenarse en Primera en la derrota del “Millonario” en el Monumental José Fierro.

Thiago Acosta debutó profesionalmente frente a Atlético Tucumán Thiago Acosta debutó profesionalmente frente a Atlético Tucumán Foto tomada de TyC Sports.
Hace 23 Min

Thiago Acosta comienza a escribir su historia en River. El juvenil de 20 años, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, debutó oficialmente en la Primera del “Millonario” el 21 de septiembre de 2025, en la dura derrota frente a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. A los 17 minutos del segundo tiempo ingresó en reemplazo de Agustín De La Cuesta y cumplió con sus primeros minutos en la elite.

Acosta llegó al club en 2016 y, tras apenas tres entrenamientos, quedó fichado como volante derecho, una jornada que él mismo describió como inolvidable. Su evolución lo llevó a consolidarse en las divisiones inferiores: primero en la Quinta y luego en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, donde se adueñó de la camiseta número 10. Allí disputó 42 partidos oficiales, en los que convirtió cuatro goles y repartió cuatro asistencias.

Su crecimiento estuvo acompañado por un conjunto de cualidades que lo distinguen: visión de juego, buena pegada y capacidad para el desequilibrio en el uno contra uno. Estas condiciones convencieron a la dirigencia encabezada por Jorge Brito de blindarlo con un contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que refleja la expectativa que River deposita en su futuro.

Aunque en su estreno no tuvo demasiadas oportunidades de mostrar todo su repertorio, Acosta dejó la puerta abierta para seguir sumando minutos. Marcelo Gallardo podría recurrir a él en el corto plazo, sobre todo si River avanza en la Copa Libertadores y necesita darle rodaje a sus juveniles en el torneo local.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
5

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria
6

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

Más Noticias
¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Comentarios