¿Quién es Thiago Acosta, el juvenil de River con cláusula de 100 millones de euros que debutó frente a Atlético Tucumán?

Thiago Acosta comienza a escribir su historia en River. El juvenil de 20 años, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, debutó oficialmente en la Primera del “Millonario” el 21 de septiembre de 2025, en la dura derrota frente a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. A los 17 minutos del segundo tiempo ingresó en reemplazo de Agustín De La Cuesta y cumplió con sus primeros minutos en la elite.
Acosta llegó al club en 2016 y, tras apenas tres entrenamientos, quedó fichado como volante derecho, una jornada que él mismo describió como inolvidable. Su evolución lo llevó a consolidarse en las divisiones inferiores: primero en la Quinta y luego en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, donde se adueñó de la camiseta número 10. Allí disputó 42 partidos oficiales, en los que convirtió cuatro goles y repartió cuatro asistencias.
Su crecimiento estuvo acompañado por un conjunto de cualidades que lo distinguen: visión de juego, buena pegada y capacidad para el desequilibrio en el uno contra uno. Estas condiciones convencieron a la dirigencia encabezada por Jorge Brito de blindarlo con un contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que refleja la expectativa que River deposita en su futuro.
Aunque en su estreno no tuvo demasiadas oportunidades de mostrar todo su repertorio, Acosta dejó la puerta abierta para seguir sumando minutos. Marcelo Gallardo podría recurrir a él en el corto plazo, sobre todo si River avanza en la Copa Libertadores y necesita darle rodaje a sus juveniles en el torneo local.