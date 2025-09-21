¿Quién es Thiago Acosta, el juvenil de River con cláusula de 100 millones de euros que debutó frente a Atlético Tucumán?

Su crecimiento estuvo acompañado por un conjunto de cualidades que lo distinguen: visión de juego, buena pegada y capacidad para el desequilibrio en el uno contra uno. Estas condiciones convencieron a la dirigencia encabezada por Jorge Brito de blindarlo con un contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que refleja la expectativa que River deposita en su futuro.