El presidente Javier Milei anunció la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”, que se llevará a cabo el lunes 6 de octubre de 2025 en el Movistar Arena, uno de los estadios cubiertos más importantes de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 personas.
El mandatario confirmó la noticia a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde compartió el enlace para acceder a las entradas: https://mileielmilagro.com
.El evento será libre y gratuito, aunque se requiere reserva previa de tickets.
“La construcción del milagro. Reservá tus entradas”, escribió Milei, y cerró su publicación con una de sus frases de cabecera: “LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. ¡Viva la libertad, carajo!”.
De qué trata “La construcción del milagro”
El libro será publicado por la editorial Hojas del Sur y tendrá 576 páginas en las que el Presidente detalla las bases y fundamentos de su gestión desde el 10 de diciembre de 2023, día en que asumió la presidencia de la Nación.
Según adelantó, la obra busca explicar los ejes del programa económico al que Milei y su equipo denominan “el milagro argentino”, en referencia a los cambios que —asegura— han despertado interés en el plano internacional.
El costo del libro es de $32.000, aunque puede adquirirse a un precio reducido de $25.600 en efectivo.
Una nueva apuesta editorial y política
La presentación de Milei en el Movistar Arena no será la primera de este estilo. En mayo de 2022, el actual presidente había protagonizado un acto similar en el Luna Park con su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, donde incluso cantó “Panic Show”, de La Renga.
Lo llamativo en esta ocasión es el cambio de editorial. Luego de la polémica con Planeta, que debió retirar ejemplares de “El camino del libertario” por incluir información biográfica errónea en la edición española, Milei eligió publicar su nueva obra con Hojas del Sur.
Esta editorial, además de editar a figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez, forma parte de la organización de La Derecha Fest, un evento político-cultural que se realiza en distintas provincias argentinas.
Cómo conseguir entradas gratis para ver a Javier Milei en el Movistar Arena
Las entradas para la presentación del libro de Javier Milei ya están disponibles y se pueden reservar de manera gratuita a través de mileielmilagro.com
.El evento se realizará el lunes 6 de octubre de 2025 a las 20:00 horas en el Movistar Arena de Buenos Aires.