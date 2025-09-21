Zafra 2025: finalizó su molienda el primer ingenio en Tucumán

Con un avance del 82% de la zafra en Tucumán, el ingenio Santa Bárbara finalizó su molienda este domingo 21 de septiembre, tras 126 días de actividad. Se trata de la primera de las 14 fábricas de la provincia en cerrar su campaña 2025, según informó el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol (Ipaat).
Este ingenio, ubicado en el departamento de Río Chico, comenzó su molienda el 10 de abril y alcanzó una producción total de 64.665 toneladas de azúcar físico, lo que representa un incremento de 13.319 toneladas respecto a la campaña pasada, cuando había producido 51.346 toneladas.
Este crecimiento se logró con 126 días de actividad, una jornada menos respecto del año anterior, cuando la zafra se había extendido por 127 días.
Durante esta campaña, Santa Bárbara molió un total de 761.301 toneladas de caña bruta, superando en 110.043 toneladas lo procesado en 2024. El rendimiento fabril también mostró una mejora: 8,67% en 2025 contra 8,18% en 2024, lo que refleja un desempeño más eficiente en la extracción de azúcar.
"El ingenio supero su producción 2024 con menos días de molienda lo cual refleja una buena campaña", indicaron en el Ipaat, donde además aclararon que estos datos se podrían ajustar una vez que el ingenio presente su liquidación final de producción.
Zafra general
A 162 días del inicio oficial de la zafra, en Tucumán se ha molido 14,399 millones de toneladas de caña, lo que representa un incremento de un 3%, con respecto al mismo período del año anterior. La campaña 2025 alcanzó un avance del 82% respecto de la estimación de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
La producción de azúcar físico en la provincia ascendió a 1,034 millón de toneladas, distribuidas entre:
- Azúcar blanco tipo A: 648.223 toneladas
- Azúcar crudo: 237.881 toneladas
- Azúcar orgánico: 16.645 toneladas
- Azúcar refinado: 131.410 toneladas
En cuanto al alcohol, las 10 destilerías tucumanas han producido 231.631.626 litros, un 6% más que en 2024. De este total, 126.874.530 litros fueron deshidratados para su uso como biocombustible (bioetanol), lo que representa el 55%.
Por su parte, los ingenios de Salta y Jujuy llevan 126 días de molienda y procesaron un total de 5.288.993 toneladas de caña bruta, lo que representa un avance del 71% con relación a las estimaciones iniciales. La producción de azúcar alcanza 355.025 toneladas, compuesta por:
- Azúcar blanco: 64.850 toneladas
- Azúcar crudo: 92.684 toneladas
- Azúcar orgánico: 84.701 toneladas
- Azúcar refinado: 109.341 toneladas
En cuanto al alcohol, las cinco destilerías de estas provincias elaboraron 139.049.785 litros de alcohol hidratado, de los cuales 106.297.396 litros (76%) fueron deshidratados para su mezcla con combustibles.
Hasta la fecha, la zafra 2025 en Argentina lleva procesadas 19,688 millones de toneladas de caña bruta, con una producción total de 1,389 millón de toneladas de azúcar físico y 370,681 millones de litros de alcohol hidratado, consolidando un avance sostenido en los principales polos productivos del país.