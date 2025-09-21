Zafra 2025: finalizó su molienda el primer ingenio en Tucumán

Con un avance del 82% de la zafra en Tucumán, el ingenio Santa Bárbara finalizó su molienda este domingo 21 de septiembre, tras 126 días de actividad. Se trata de la primera de las 14 fábricas de la provincia en cerrar su campaña 2025, según informó el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol (Ipaat).