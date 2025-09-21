Secciones
De los creadores de "La casa de papel#: llega una miniserie a Netflix sobre un apocalipsis atómico

Esta nueva ficción se llama “El refugio atómico”, combina el caos del mundo exterior con el caos del mundo interior durante el encierro.

De los creadores de La casa de papel#: llega una miniserie a Netflix sobre un apocalipsis atómico
Hace 1 Hs

Netflix sumó a su catálogo una gran miniserie española que podría llegar a ser la sucesora del éxito "La casa de papel". Este paralelismo se dio entre los fanáticos debido a que comparten creadores. Esta nueva ficción se llama “El refugio atómico”, combina el caos del mundo exterior con el caos del mundo interior, demostrando que no importa qué tan seguro sea un refugio, muchas veces los conflictos brotan desde adentro.

¿Qué se sabe de la temporada 2 de "Respira"?: falta poco para su estreno en Netflix

¿Qué se sabe de la temporada 2 de Respira?: falta poco para su estreno en Netflix

El universo de las producciones españolas en Netflix vuelve a dar que hablar, esta vez con una apuesta que tiene como protagonista a Joaquín Furriel. Está disponible en la plataforma desde el pasado 19 de septiembre de 2025.

¿De qué se trata la mini serie que es sucesora de La casa de papel?

El Refugio Atómico se presenta como la sucesora de un aclamado éxito sobre atracos. La serie ya está disponible en la plataforma y explora la compleja dinámica humana en un entorno de crisis. A lo largo de sus episodios, la trama combina el caos que ocurre fuera del búnker con los conflictos internos de sus personajes. De esta manera, demuestra que, sin importar lo seguro que parezca un lugar, las tensiones y los problemas pueden surgir desde el interior.

La historia comienza cuando un desastre global obliga a un grupo de multimillonarios a refugiarse en un lujoso búnker. En este espacio confinado, una antigua rivalidad entre dos familias se intensifica. El resentimiento se origina en la trágica muerte de la novia de Max, un suceso por el que la familia de la chica lo culpa directamente.

El gran elenco de actores en El Refugio Atómico

La miniserie El Refugio Atómico es la más reciente creación de la reconocida dupla de escritores y directores Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Ambos son conocidos por haber producido otros éxitos globales para Netflix, como Vis a Vis y La Casa de Papel. Esta nueva propuesta fue filmada completamente en España y cuenta con siete episodios, todos disponibles en la plataforma.

El elenco principal de la miniserie está compuesto por un grupo de destacados actores. Entre ellos se encuentran Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simon y Alicia Falcó. También participan en roles protagónicos los actores argentinos Joaquín Furriel y Agustina Bisio.

