De los creadores de "La casa de papel#: llega una miniserie a Netflix sobre un apocalipsis atómico

¿De qué se trata la mini serie que es sucesora de La casa de papel?

El Refugio Atómico se presenta como la sucesora de un aclamado éxito sobre atracos. La serie ya está disponible en la plataforma y explora la compleja dinámica humana en un entorno de crisis. A lo largo de sus episodios, la trama combina el caos que ocurre fuera del búnker con los conflictos internos de sus personajes. De esta manera, demuestra que, sin importar lo seguro que parezca un lugar, las tensiones y los problemas pueden surgir desde el interior.