¿Qué se sabe de la temporada 2 de "Respira"?: falta poco para su estreno en Netflix

Tras su exitoso debut, los fanáticos de "Respira" esperan ansiosos el regreso de la segunda temporada de la serie que, según anunció Netflix, se estrenará el 31 de octubre y tendrá nuevas incorporaciones en su elenco.
La serie contará con 8 capítulos y estará protagonizada nuevamente por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna, Alfonso Bassave, a quienes se suman esta nueva temporada Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar. Completan el reparto Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, Marwa Bakhat y Claudia Traisac, entre otros.
¿De qué trata "Respira"?
La historia de "Respira" sigue a un equipo de médicos, entre residentes y profesionales ya formados, que trabaja en un hospital público que está al borde del colapso.
El conflicto que dispara la trama es una huelga médica total (sin servicios mínimos) que estalla por las condiciones de trabajo, los recortes en la sanidad pública y la presión que esto genera tanto en los pacientes como en los profesionales.
Paralelamente al drama sanitario, la serie explora la vida personal de los personajes: dilemas éticos, relaciones complicadas, ambiciones profesionales, el desbordamiento emocional, etc
"Respira": ¿qué cambios en la trama tendrá la segunda temporada?
Uno de los grandes alicientes para los seguidores de la serie es la incorporación de Pablo Alborán al elenco de la segunda temporada. El cantante malagueño, conocido por su exitosa carrera musical, se adentrará en el mundo de la actuación, interpretando a un cirujano en el hospital Joaquín Sorolla.
En cuanto a la trama, la segunda temporada de Respira verá al hospital pasar de ser público a estar gestionado de manera privada. Este cambio de administración traerá consigo nuevos conflictos y desafíos, lo que afectará directamente las vidas de los personajes principales.
El guion sigue estando a cargo de Carlos Montero junto a Carlos Ruano, Guillermo Escribano, Adela Gutiérrez y Nach Solís, lo que asegura que el enfoque realista y emotivo que caracteriza a la serie se mantendrá intacto.