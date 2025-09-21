Gimena Accardi y Nico Vázquez coincidieron en un evento familiar: las fotos del reencuentro más esperado

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se reencontraron en un evento público, poco después de que confirmaran su separación y que ella reconociera que le fue infiel al actor. El encuentro se produjo durante la comunión de un niño cercano a ambos, lo que demostró que, a pesar de los conflictos, la relación de los actores se mantiene en buenos términos.
En este contexto, la expareja demostró que el cariño mutuo y la armonía persisten, más allá de la distancia que hoy los separa. La decisión de asistir a un mismo evento familiar subraya su compromiso con una relación respetuosa. Su aparición conjunta fue una sorpresa para los asistentes, quienes celebraron la madurez con la que afrontan su ruptura.
Cómo fue el reencuentro de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez
Ambos actores publicaron historias en sus redes sociales, aunque no había fotos de ellos juntos, se podían ver las imágenes del mismo evento. Nicolás Vázquez posó con el niño que protagonizaba la celebración, dedicándole un tierno mensaje: "Feli del amor".
Gimena Accardi, por su lado, compartió una selfie al aire libre y también mostró detalles del evento. En sus publicaciones, se pudo ver la torta de la comunión, decorada con globos y un mensaje personalizado.
Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad
Según relató la actriz, la respuesta del actor la sorprendió: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“.
Según dijo Ángel de Brito en LAM (América TV), antes de que Accardi admitiera su infidelidad, Vázquez comenzó a sospechar durante el último año de crisis que atravesaba la pareja. El periodista afirmó que el actor “está muy enojado porque vio lo que no quería ver” y sumó: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste” y que “finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió”. Yanina Latorre, también en LAM, añadió que Vázquez se había dado cuenta de que entre su esposa y otra persona “pasaba algo, pero no tenía pruebas”.