Nueva etapa, nuevo look: el cambio de imagen de Gimena Accardi que encendió las redes

En plena separación de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical. La actriz dejó atrás su clásico lacio y estrenó unos rulos voluminosos que marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida personal.

Hace 2 Hs

Gimena Accardi volvió a ser noticia en redes sociales, pero esta vez no por un proyecto profesional sino por una decisión personal que no pasó desapercibida. En medio del proceso de separación de Nicolás Vázquez, su pareja durante más de una década, la artista compartió en Instagram una foto en la que se la ve con un look totalmente renovado.

“Damos por iniciada la temporada de rulos”, escribió en la historia que rápidamente se viralizó. En la imagen, Accardi posó frente al espejo con el celular en mano, luciendo el pelo suelto, voluminoso y con ondas naturales, en un marcado contraste con el lacio impecable que fue su sello durante los últimos años.

El outfit elegido para la foto también llamó la atención: un top blanco de tiras anudadas en la espalda y un pantalón deportivo verde con franjas amarillas, un mix casual y sensual que refleja una etapa de mayor frescura y autenticidad.

El gesto fue leído por sus seguidores como un guiño de renovación personal. “Hermosa, radiante, libre”, comentaron algunos fans, mientras otros celebraron que la actriz esté atravesando este nuevo capítulo de su vida con tanta naturalidad.

