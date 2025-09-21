VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

Las condiciones estaban dadas para que Franco Colapinto pueda terminar cerca de la zona de puntos en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Pero un inesperado toque de Alex Albon dejó al Alpine del argentino en el último puesto, desde donde ya no pudo recuperar los segundos perdidos en la colisión.
Se corría la vuelta 18 cuando Colapinto salió de boxes delante del piloto de Williams, que en la búsqueda de mejorar su posición, estiró la frenada y terminó sacando al Alpine que ya había ganado su lugar. Esa maniobra le costó 10 segundos de penalización.
Porque se llevÃ³ puesto a Franco Colapinto y lo hizo hacer trompo en el Gran Premio de AzerbaiyÃ¡n. QuÃ© mierda hizo el tailandÃ©s hijo de re mil puta, le cagÃ³ la carrera a Franquito, la concha de la lora.
Esto dejó a Colapinto contra el muro y con el Alpine en dirección contraria, por lo que perdió una considerable cantidad de segundos, que luego le fueron imposible descontar.