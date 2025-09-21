Día mundial del Alzheimer: cuáles son sus factores de riesgo y cómo evitarlos para prevenir la enfermedad

Según la especialista, el cerebro es un órgano capaz de adaptarse por lo que las neuronas pueden ayudarse entre sí. "Pero al final llega un momento en el que el cerebro no se puede adaptar más y es ahí cuando empiezan los síntomas clínicos. Es por eso que la prevención y la detección precoz son importantes y con mucha antelación se abre una ventana terapéutica".