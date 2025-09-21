Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un total de cuatro provincias seguirán bajo los efectos de la alerta por tormentas. Según la última actualización, el fenómeno se movilizará en dirección noreste. Además, en el otro extremo del territorio habrá provincias que lidiarían con nevadas y fuertes vientos.
Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para las zonas con alerta meteorológica, buscando proteger tanto a las personas como sus bienes. Aconsejan permanecer en interiores, como casas o edificios, mientras duren las tormentas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo y otros peligros relacionados.
Si te sorprende la tormenta en la ruta, es mejor quedarse dentro del coche, ya que el vehículo actúa como una barrera segura contra las descargas eléctricas. Sin embargo, se advierte del gran peligro de conducir por calles anegadas, dado que el agua puede esconder daños en el pavimento o arrastrar el vehículo.
Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo
Este domingo, un aviso meteorológico cubre a varias provincias argentinas. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa tienen alerta amarilla por tormentas. En tanto, en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, la alerta es por viento zonda, con ráfagas de hasta 70 km/h.
Este fenómeno puede reducir la visibilidad, subir la temperatura y bajar la humedad. Por seguridad, se recomienda sujetar objetos que puedan volarse, no acercarse a árboles y permanecer en espacios cerrados.
Finalmente, la cordillera sur de Mendoza y toda la provincia de Tierra del Fuego están bajo alerta por nevadas, y la costa de Río Gallegos, en Santa Cruz, también presenta alerta por vientos fuertes.