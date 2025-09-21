Secciones
SociedadClima y ecología

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Según el SMN, las tormentas con lluvia y granizo que se registraron en el país se están desplazando hacia el norte.

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo? Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo? Infobae
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un total de cuatro provincias seguirán bajo los efectos de la alerta por tormentas. Según la última actualización, el fenómeno se movilizará en dirección noreste. Además, en el otro extremo del territorio habrá provincias que lidiarían con nevadas y fuertes vientos.

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para las zonas con alerta meteorológica, buscando proteger tanto a las personas como sus bienes. Aconsejan permanecer en interiores, como casas o edificios, mientras duren las tormentas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo y otros peligros relacionados. 

Si te sorprende la tormenta en la ruta, es mejor quedarse dentro del coche, ya que el vehículo actúa como una barrera segura contra las descargas eléctricas. Sin embargo, se advierte del gran peligro de conducir por calles anegadas, dado que el agua puede esconder daños en el pavimento o arrastrar el vehículo.

Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

Este domingo, un aviso meteorológico cubre a varias provincias argentinas. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa tienen alerta amarilla por tormentas. En tanto, en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, la alerta es por viento zonda, con ráfagas de hasta 70 km/h. 

Este fenómeno puede reducir la visibilidad, subir la temperatura y bajar la humedad. Por seguridad, se recomienda sujetar objetos que puedan volarse, no acercarse a árboles y permanecer en espacios cerrados. 

Finalmente, la cordillera sur de Mendoza y toda la provincia de Tierra del Fuego están bajo alerta por nevadas, y la costa de Río Gallegos, en Santa Cruz, también presenta alerta por vientos fuertes.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla en el norte argentino: dos provincias bajo aviso por fuerte caída de granizo

Alerta amarilla en el norte argentino: dos provincias bajo aviso por fuerte caída de granizo

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas severas: ¿qué provincias están en riesgo?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Lo más popular
Con orden, intensidad y eficacia: Atlético Tucumán frenó a River y se acomodó en el Clausura
1

Con orden, intensidad y eficacia: Atlético Tucumán frenó a River y se acomodó en el Clausura

Las fuerzas del hielo
2

Las fuerzas del hielo

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
3

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
4

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
5

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Volvió una noche
6

Volvió una noche

Más Noticias
El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Volvió una noche

Volvió una noche

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

Con orden, intensidad y eficacia: Atlético Tucumán frenó a River y se acomodó en el Clausura

Con orden, intensidad y eficacia: Atlético Tucumán frenó a River y se acomodó en el Clausura

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios