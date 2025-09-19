Secciones
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas en todo el país.

Hace 12 Min

Para este viernes 19 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, viento y viento zonda que abarca a nueve provincias. En Buenos Aires, en tanto, rige otra alerta amarilla por tormentas. De acuerdo con la definición oficial, este tipo de advertencia señala “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por lluvias. ¿cuáles son las provincias afectadas?

Se esperan lluvias de variada intensidad en la zona cordillerana sur de Neuquén, Río Negro y Chubut. Además, se aguardan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.

Por su parte, en las zonas de meseta, se espera que los valores sean entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

¿Dónde rige una alerta amarilla por viento?

El área cordillerana de La Rioja, San Juan y Mendoza será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, se prevé viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h en el centro de centro de Catamarca (en la tarde), La Rioja (en la tarde), San Juan (en la tarde) y también en el centro norte y sureste de Mendoza (en la tarde).

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

