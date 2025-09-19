Alerta máxima en el mundo digital: un nuevo virus toma el control del celular y vacía las cuentas bancarias

El método de RatOn es de infección en varias etapas, lo que le brinda un alto nivel de versatilidad y capacidad de ocultamiento. El primer paso es la descarga de un "dropper," una aplicación aparentemente inofensiva que logra obtener permisos cruciales. Entre los privilegios que solicita están el servicio de accesibilidad, el acceso como administrador del dispositivo, la lectura de contactos y la administración de la configuración del sistema.