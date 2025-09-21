Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Aunque el lunes, martes y miércoles la temperatura máxima no alcanzará los 30 °C, sí lo hará a partir del jueves. Mientras tanto, el lunes habrá una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C con un cielo que perderá poco a poco la nubosidad. El martes el cielo ya estará completamente despejado. Habrá vientos entre 13 y 31 kilómetros por hora y el termómetro indicará entre 13 °C y 26 °C. El miércoles será el último día que dé un respiro a los tucumanos, porque la mínima será un grado superior a la del día anterior y la máxima alcanzará los 27 °C.