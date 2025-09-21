Secciones
Cartas de lectores IV: ¿caídas o trucos?
Las frecuentes caídas y revolcones, a simple vista teatrales, que practican  los grandes futbolistas  en sus partidos, especialmente se les pone difícil llegar al ansiado gol, se han convertido en una práctica  tramposa  para  engañar al  árbitro  en su tarea  de referí. Es tal la frecuencia del consabido truco, que ya nadie se pregunta si  hubo  golpe ilegal o no, y la  hinchada queda atenta al cobro -o no-  de la supuesta infracción, para abrir una chance inesperada al ansiado gol. Lo malo es que el abuso de este truco  provoca una idea de exagerada fragilidad, a todas luces increíble en cuerpos entrenados  para resistir fuertes choques durante 90 minutos de fuerte juego. ¿Acaso el fútbol, varonil por excelencia, está perdiendo su vigor, resistencia y hombría, principal razón por la cual es ampliamente  practicado y admirado en los  mejores países del mundo? Para pensarlo, ¿no?

