Cartas de lectores II: eterna primavera

En cada noveno mes del año nuestra madre naturaleza muestra la belleza del dorado paisaje de Dios. Especialmente cuando la savia estalla pincelando con miles de colores sobre los verdes campos y jardines floridos presentándonos a la reina de esta bendita tierra, “la eterna primavera”. Apadrinada por el mágico Sol de cada amanecer, que hace florecer los capullos para embriagar con el perfume de su polen a los pájaros que gorgean felices de ilusiones, despertándonos alegremente juntos al barullo bullicioso de los chicos jugando sin odios, sin rencores, llenos de sueños y esperanzas, que nos regala la alegría de la vida que es el amor. Amor que nos acaricia con las suaves brisas inspirando a la bohemia, irradiando los encantos de las virtudes que poseen las sonrisas y los llantos. Sí amigos, la primavera con sus días cálidos fecunda nuestras vidas, compartiendo la convivencia familiar; mirad a nuestros abuelos; ellos viven el presente en el clima primaveral que calma y pacífica sus caracteres ante las tempestades. Gracias Dios Padre por todo lo que nos brindas, cuidemos las riquezas de este bello mundo.