El documental Terramatta (2012) narra la vida de Vincenzo Rabito, campesino siciliano nacido en 1899, casi analfabeto, que en su vejez se encerró con una Olivetti y se puso a escribir su vida entera: la Primera Guerra, el hambre, la emigración, los trabajos forzados, el regreso a una Italia que apenas lo reconocía. Terra Matta (es el nombre de su libraco, “tierra loca” o algo así, pero también suena a “tierra amada”) es su servilleta infinita: una escritura salvaje que le permitió sobrevivir dos veces, contra el olvido y contra la culpa. Murió en 1981 y el texto era ilegible al principio. Luego, tan luego como 30 después, se convirtió en el más premiado y precioso reporte cultural de Sicilia donde se ve como en ninguna parte una vida que busca escribirse.