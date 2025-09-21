Con el foco puesto en el Real Estate, hoy se estrena un ciclo de encuentros de LA GACETA

En un espacio preparado para la ocasión, LA GACETA recibe este lunes desde las 14 a empresarios, desarrolladores, arquitectos y urbanistas para reflexionar sobre sus preocupaciones. El acceso a financiamiento para obras públicas y privadas, políticas necesarias para estabilizar los precios de insumos, los incentivos que amortigüen la inflación de materiales y mano de obra y la exigencia de una planificación urbana que acompañe el crecimiento habitacional, serán los temas sobre los cuales debatirán destacadas figuras locales y nacionales. Entre ellos, Mali Vázquez, Directora ejecutiva de la CEDU (Cámara de Empresarios y Desarrolladores Urbanos de Argentina), Sebastián Piliponsky, ingeniero civil y socio de Link Desarrollos Inmobiliarios, Diego Rojkes, director de AVANCO, Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Pilar Navarro y Luciano Yáñez, de la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán junto a Fernando Guzmán y Romina Gordillo en representación de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán.