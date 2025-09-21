Oportunidad: el presupuesto se baila de a dos

Ahora, detalles que hacen a la manera política de actuar y afectan el país en general pero sobre todo en estos días de esperable inestabilidad dadas las fechas y los actores. Sirva de ejemplo el proyecto de financiamiento universitario. Una parte del mismo puede entrar en el nuevo presupuesto pero no la recomposición salarial. El financiamiento general sí porque el proyecto dispone reglas permanentes. Algunas discutibles, como la convocatoria periódica a paritarias para alcanzar una determinada actualización salarial, con lo que no tiene sentido hablar de negociaciones si la ley establece un resultado de piso, o como los objetivos declamados que dependen poco de cuánto se gire a las universidades: que en promedio se reciba el 20 por ciento de los ingresantes no se soluciona con más dinero, tampoco que la mayoría de los hijos de hogares pobres no llegue a la universidad porque no siquiera termina el secundario, y quienes llegan lo hagan con grandes falencias porque los niveles primario y secundario son de mala calidad.