Música y diversión para recibir la primavera: la agenda completa de festivales

El Día de la Primavera se celebra sí o sí, esté el sol a pleno o caiga lluvia. Si bien se estará pendiente del clima, hay una gran cantidad de propuestas de shows en vivo programadas para hoy; como la mayoría es bajo techo, sólo es cuestión de ver cómo está el cielo para elegir adónde ir.
La recomendación es la habitual: quien bebe alcohol, no conduce. Para que se cumpla con ese precepto, se implementarán operativos especiales, incluyendo patrullajes preventivos y vigilancia en distintos puntos estratégicos donde haya gran concentración de personas.
Como es habitual, el folclore es lo primero que abre la cartelera, con los mediodías de peña en La Casa de Yamil (España 153), donde estarán Benjamín Zamorano, Santiago Santos y La Juntada; y en Tafí Viejo, con Los Orejanos en Doña Eulogia del Mercado Municipal (Uttinger y San Martín) y Chakana en El Industrial (avenida Alem 501).
Buena parte de la cartelera es gratuita, como la continuidad desde las 16 del Festival de Arte Otaku, en el Espacio Lola Mora del Ente Cultural (San Martín 251) con distintas manifestaciones de esa cultura, como una feria de obras y de emprendedores, concursos de dibujo y decosplayers y recitales de covers.
En el piletón del parque Avellaneda habrá un tributo a Luca Prodan y a Sumo, también desde las 16 y con acceso gratuito, por parte de la banda tucumana Don Luca.
Al aire libre, se realizará la tercera edición de la muestra de K-pop y danza “Villains on the street”, organizada en la plaza Independencia desde las 18 por la Municipalidad de la capital junto a la academia Villains con hip hop, danzas árabes, afro, random dance y exhibiciones de otros ritmos.
A la misma hora, también con acceso libre, tendrá lugar en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio la segunda jornada del festival “Primavera en el Palacio”, en el marco del Septiembre Musical (SM). Se presentarán los grupos Plazoleta All Star, La Banda del Río Salí, Los Niños de la Latin Jazz y Marimbanda, con cumbia colombiana y música caribeña. En el lugar se instalarán los stands de emprendedores gastronómicos y los food trucks de la Feria Sobre Ruedas.
Otra alternativa a las 18 estará en el Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) con el recital de jazz, bossa nova y blues “Improviso”, interpretados en el saxo de Lisandro García, integrante de la Banda Sinfónica de Tucumán.
En el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal, a partir de las 19 habrá un tributo a Andrés Calamaro con el repaso de la extensa carrera creativa del “Salmón”, a cargo de la banda El Calamardo.
Dentro del ciclo Cultura Bar del SM -sin cobro de derecho de espectáculo- sonará el folclore norteño en Flor de Sauco (Tafí del Valle) a cargo de Enzo Torres y desde las 21.
Asimismo, a la misma hora se presentará La Megamix en el Restó Camilo de Aguilares (Perilli y Gorriti), con un despliegue de funk, jazz y rock latino, con arreglos originales. La banda está conformada por Ariel Ávila, Ariel Córdoba, David Ávila y Luis Ponce.
En la Capital también habrá rock gratuito, desde las 21.30 y en el Bar Irlanda (Catamarca 380), donde actuarán Daniel Amani y Broders & Little Sisters, con blues clásicos y la intervención de Agustín Viejobueno, Lucio García, Fernando Altamirano y Francisca Pérez Antich. A su vez, Diego Caferro animará el karaoke en Veracruz (avenida Soldati 684).
Lo tropical, la cumbia y el cuarteto serán los dominantes de los festejos gratuitos por los 38 años de la municipalización de Alderetes, que comenzarán esta noche y durarán hasta el martes. En la primera jornada actuarán como números centrales Desakta2 y Néstor en Bloque, desde las 19 en Caseros y Urquiza. La grilla la completarán Malambo Argentino, Maira Mansilla, Daiana Morales, Ven y Bailalo (academia de Martín Flores), Ecos del Este, Luna Huanna, Trivagos Show y Tropi Banda. Entre las actividades, se elegirá a Miss & Mister Primavera 2025.
Opciones pagas
Ya con entrada paga, otra fiesta popular es el Lules Canta a la Patria, que tendrá su jornada de cierre hoy en el parque cultural de esa localidad (en el cruce de las rutas 301 y 341). El Festival de la Familia llega a su edición 52 y tiene para esta noche en su agenda al folclore joven de Campedrinos, la fiesta jujeña de Los Tekis, la fuerza de los Cafres y el pegadizo pop de Miranda!, aparte de los artistas locales que participarán del escenario.
Para los seguidores de la música clásica, desde las 20 y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), dentro del SM se desarrollará el concierto de música de cámara “2 Tríos 2”, con dos formaciones diferentes para recorrer composiciones célebres.
El primer conjunto estará integrado por Emanuel Cardozo (violín), Maximiliano Vece (violoncello) y Celina Lis (piano), quienes interpretarán el Trío en re menor Op. 49 de Felix Mendelssohn; mientras que luego, María Silvia Díaz (soprano), Juan Pablo Vásquez (clarinete) y Mauricio Guzmán (piano) ofrecerán canciones de Louis Spohr y obras de Franz Schubert.
En el Centro Virla
La sala Semicircular del Centro Cultural Virla de la UNT (25 de Mayo 265) albergará desde las 17 a la feria Audio Retro Tucumán, reservada para los fans del formato físico de la música que podrán comprar y vender discos, cassettes, compactos, magazines y películas en vhs, dvd y bluray.
Y desde las 21, en el auditorio, la compañía lírica Mi Zarzuela estrenará “Locuras de amor”, con las actuaciones de Fernanda Monteros, Emilia Suárez, Paula Lozano, Fabián Abad, Agustín Estigarribia, María Rosa Aramayo, Sofía Naranjo, el grupo infanto-juvenil Loquitos, el coro Viento Sur, el Ballet Flamenco dirigido por Emilia Jerez, y los bailarines Mónica Borelli y Santiago Santos, con la dirección general de Abad.