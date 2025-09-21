Música y diversión para recibir la primavera: la agenda completa de festivales

Opciones pagas

Ya con entrada paga, otra fiesta popular es el Lules Canta a la Patria, que tendrá su jornada de cierre hoy en el parque cultural de esa localidad (en el cruce de las rutas 301 y 341). El Festival de la Familia llega a su edición 52 y tiene para esta noche en su agenda al folclore joven de Campedrinos, la fiesta jujeña de Los Tekis, la fuerza de los Cafres y el pegadizo pop de Miranda!, aparte de los artistas locales que participarán del escenario.