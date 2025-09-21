Secciones
SociedadGastronomía

Famaillá: Gladys Perea se impuso ante 27 rivales en la Fiesta de la Empanada
VENCEDORA. Gladys Perea ganó la Fiesta Nacional de la Empanada. VENCEDORA. Gladys Perea ganó la Fiesta Nacional de la Empanada.
Hace 2 Hs

Doña Gladys Perea (60 años) es la nueva campeona nacional de la empanada. El sabor particular que consiguió en el preparado, la textura de la masa, el corte de carne a cuchillo y la cocción a punto, prevalecieron en la decisión del jurado que le otorgó la máxima distinción en la 46ª edición de la Fiesta Nacional de la Empanada que se desarrolló en Famaillá.

Fueron tres jornadas en las que miles de concurrentes pudieron deleitarse de las distintas variedades de ese tradicional producto en más de 50 puestos de comidas, Perea compitió con unas 27 experimentadas empanaderas de la zona. Acostumbrada a vivir el nerviosismo del certamen, el epílogo la sorprendió con un arrebato de alegría. Lo sintió como una revancha: en 2020 fue subcampeona.

“Conseguir este lauro es la mayor aspiración de una cocinera, es el certificado a años de dedicación y esfuerzo por ir mejorando. En esto hay pasión por un oficio que tiene el fin de deleitar a los amantes de la buena cocina” comentó.

La campeona es madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos. “Elaboro empanadas desde hace más de 30 años, siempre tienen el secreto del amor por lo que hago; aprendí de mi abuela y madre y trabajé en un salón de fiestas hasta que enfermé a causa de un golpe de calor. Ahora lo hago en forma particular en el puesto 31 del paseo de los emprendedores”, dijo. Segunda quedó Adriana Fernández.

Temas Famaillá
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada
1

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El verano en que me enamoré, la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?
2

"El verano en que me enamoré", la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video
4

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?
5

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?
6

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Más Noticias
Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como El techo de África

Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como "El techo de África"

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Comentarios