Famaillá: Gladys Perea se impuso ante 27 rivales en la Fiesta de la Empanada

Doña Gladys Perea (60 años) es la nueva campeona nacional de la empanada. El sabor particular que consiguió en el preparado, la textura de la masa, el corte de carne a cuchillo y la cocción a punto, prevalecieron en la decisión del jurado que le otorgó la máxima distinción en la 46ª edición de la Fiesta Nacional de la Empanada que se desarrolló en Famaillá.
Fueron tres jornadas en las que miles de concurrentes pudieron deleitarse de las distintas variedades de ese tradicional producto en más de 50 puestos de comidas, Perea compitió con unas 27 experimentadas empanaderas de la zona. Acostumbrada a vivir el nerviosismo del certamen, el epílogo la sorprendió con un arrebato de alegría. Lo sintió como una revancha: en 2020 fue subcampeona.
“Conseguir este lauro es la mayor aspiración de una cocinera, es el certificado a años de dedicación y esfuerzo por ir mejorando. En esto hay pasión por un oficio que tiene el fin de deleitar a los amantes de la buena cocina” comentó.
La campeona es madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos. “Elaboro empanadas desde hace más de 30 años, siempre tienen el secreto del amor por lo que hago; aprendí de mi abuela y madre y trabajé en un salón de fiestas hasta que enfermé a causa de un golpe de calor. Ahora lo hago en forma particular en el puesto 31 del paseo de los emprendedores”, dijo. Segunda quedó Adriana Fernández.