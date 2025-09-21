Famaillá: Gladys Perea se impuso ante 27 rivales en la Fiesta de la Empanada

La campeona es madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos. “Elaboro empanadas desde hace más de 30 años, siempre tienen el secreto del amor por lo que hago; aprendí de mi abuela y madre y trabajé en un salón de fiestas hasta que enfermé a causa de un golpe de calor. Ahora lo hago en forma particular en el puesto 31 del paseo de los emprendedores”, dijo. Segunda quedó Adriana Fernández.