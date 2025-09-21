La Fundación del Tucumán reunió al mundo empresarial por sus “40 años impulsando el futuro”

La Fundación del Tucumán cumplió cuatro décadas de compromiso con la innovación, la sustentabilidad, el desarrollo del capital humano y el apoyo a pymes y emprendedores. El festejo fue con un encuentro que congregó a empresarios, líderes y aliados estratégicos “con interés de crecer, fomentando la expansión de redes para que juntos sigamos trabajando por el futuro y desarrollo de la región”, tal como se planteó en la invitación a la fiesta en el San Pablo Country.