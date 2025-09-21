La Fundación del Tucumán reunió al mundo empresarial por sus “40 años impulsando el futuro”

La Fundación del Tucumán cumplió cuatro décadas de compromiso con la innovación, la sustentabilidad, el desarrollo del capital humano y el apoyo a pymes y emprendedores. El festejo fue con un encuentro que congregó a empresarios, líderes y aliados estratégicos “con interés de crecer, fomentando la expansión de redes para que juntos sigamos trabajando por el futuro y desarrollo de la región”, tal como se planteó en la invitación a la fiesta en el San Pablo Country.
LLEGANDO CON PRESTANCIA. Josefina María Correa y Belén Correa no se perdieron el evento.
EN MANO. El intendente Alejandro Molinuevo llevó en persona el reconocimiento de Municipalidad de Concepción a la Fundación del Tucumán.
EL DIÁLOGO ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO. Joaquín Ordeñana, Domingo Amaya y Jorge Boláñez.
INFALTABLES. Asistieron Máximo Bulacio, Federico Marino y Virginia Ávila.
PRESENTES. Lorena Cuba y Bernardo Racedo Aragón se sumaron al festejo.
REPRESENTANTE. Walter Berarducci entregó el reconocimiento de parte del vicegobernador Miguel Acevedo.
JUNTOS. Agustina García Zavalía, Virginia García Zavalía y José Manuel García González.
ENTRE AMIGOS. Alberto Núñez, Vanesa Solós, Maribel Mochón y Ramiro Lobo compartieron la velada.
PARA EL RECUERDO. Florencia Caro, Alberto Núñez y Cecilia Conti.
ALEGRES Y ENTUSIASMADOS. Franco Ponce y Yara Budeguer.
EL ARCO DE INGRESO. Alejandro Jatib y María Yazmina Ortega Hrescak.
EN PLENO. El Consejo Directivo de la Fundación del Tucumán.
SIEMPRE CON PROYECTOS EN MARCHA. Rodolfo Chávez, Sebastián Budeguer y Federico van Mameren.
EL EQUIPO. Soledad Paz Posse, Soledad Bestani, Antonella Penovi, Nélida Juárez, Alberto Núñez, Alberto Arena, Daniel Carnero, Eduardo Isa.Abajo: Mariana Núñez Corai y Sebastián Budeguer.
BAJO LOS 40 AÑOS. Jeanette Larrouy y Soledad Bestani.
LISTOS PARA DISFRUTAR LA NOCHE. Graciela Salazar, Inés Frías Silva, Héctor Viñuales y Juan Rodríguez.
LA GACETA. Patricia Ribone, Federico van Mameren, María Ana Padilla, Carolina Servetto, Gonzalo Paz Posse, Alejandra Barros, Julieta Asaf, Pablo Hamada y Javier García Hamilton.
INSEPARABLES. La presencia de Antonella Penovi y Soledad Paz Posse.
AL LLEGAR. Francisco de Rosa y Carla Sirnio posando para la foto en el ingreso.