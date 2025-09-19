Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

En otro tramo de la velada, Budeguer y el director Ejecutivo de la Fundación del Tucumán, Alberto Núñez, recibieron plaquetas recordatorias por las cuatro décadas de la institución. Una de ellas fue otorgada por la Legislatura. En nombre del vicegobernador Miguel Acevedo, que se excusó (a través de una carta leída en la ocasión) por su ausencia al acto, la entregó el legislador Walter Berarducci. Otra bandeja fue obsequiada por la Municipalidad de Concepción y fue el propio intendente Alejandro Molinuevo el que subió al escenario para reconocer la trayectoria de la fundación. Finalmente, la filial Tucumán de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) también distinguió la fecha con una placa entregada por Fedora Viviani y por Guillermo Monti.