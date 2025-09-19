Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

“Mucho se espera de quien mucho ha recibido”. La frase fue enfatizada anoche por Sebastián Budeguer, presidente de la Fundación del Tucumán, entidad que celebró sus cuatro décadas de existencia. Y esas palabras del discurso del empresario cobran fuerza porque se repiten en las escuelas de negocios y que Budeguer ha señalado que corresponden, en realidad, al Evangelio de San Lucas. “Esto nos lleva a usar nuestro dones para generar impacto positivo en las personas que nos rodeo, porque así se construye el futuro, entre todos”, subrayó durante la Cena Anual que se hizo en el Country San Pablo.
Fue una noche de emociones, porque se recordó a los fundadores de una entidad que, desde sus inicios, contribuye al desarrollo de Tucumán y de la región. Se reconoció a los actuales miembros de la actual consejo directivo y a figuras como el empresario Joaquín Ordeñana, uno de los fundadores, y a José Manuel García González, quien supo presidir la entidad. En esta ocasión, además, hubo dos reconocimientos al mérito. Uno a la Innovación, que recayó en Citromax Group, y otro al Impulso Emprendedor, galardón que fue otorgado a Electrogreem SRL Ingeniería Electrónica.
La ceremonia comenzó con el Himno Nacional con el acompañamiento del Coro de la Sociedad Italiana, dirigido por Ana María Ternavasio. Antes, los Clowns del grupo “Los Intérpretes” hicieron una representación de los tres aspectos fundamentales que impulsa Fundación del Tucumán: Inspirar, Conectar y Transformar; luego cantaron el feliz cumpleaños junto con los presentes.
En otro tramo de la velada, Budeguer y el director Ejecutivo de la Fundación del Tucumán, Alberto Núñez, recibieron plaquetas recordatorias por las cuatro décadas de la institución. Una de ellas fue otorgada por la Legislatura. En nombre del vicegobernador Miguel Acevedo, que se excusó (a través de una carta leída en la ocasión) por su ausencia al acto, la entregó el legislador Walter Berarducci. Otra bandeja fue obsequiada por la Municipalidad de Concepción y fue el propio intendente Alejandro Molinuevo el que subió al escenario para reconocer la trayectoria de la fundación. Finalmente, la filial Tucumán de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) también distinguió la fecha con una placa entregada por Fedora Viviani y por Guillermo Monti.
Algo distinto
En su discurso, Budeguer destacó los valores fundacionales. “Hace cuatro décadas se soñó con hacer algo distinto, para que las empresas del norte argentino pudieran crecer y conectarse. Esto se hizo a través de distintos programas de capacitación, de giras y de viajes que contribuyeron a generar vínculos y oportunidades concretas en el mundo”, indicó. Así, continuó, Fundación del Tucumán fue consolidándose como “un motor para construir un futuro de abundancia, en el que el centro estaba puesto en las personas, en el talento que cada una de ellas tiene, y que es lo que potencia todo”.
Desde esa idea, el titular de la entidad expresó que la inspiración se consolida con la capacitación, que la conexión se fortalece compartiendo valores y que la transformación se origina con las ideas de las empresas y a través de líderes que construyen propósitos. “En un mundo cambiante reafirmamos la responsabilidad de ser protagonistas”, finalizó.