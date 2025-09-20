Ángela Torres contó una mala experiencia que vivió con una psicóloga: "Va a salir a contarlo"

Ángela Torres reveló una mala experiencia que sufrió con una terapeuta que estaba al tanto de todos los datos que se saben públicamente sobre su vida íntima.
Según relato en una entrevista, "hablo con una terapeuta nueva, me meto al zoom. La mina me dice '¿nombre?', me mira y me dice '¿Ángela Torres no?'. Yo tipo como en realidad no, porque no es mi nombre", en referencia a que ese es su nombre artístico.
"Entonces, me dice '¿de qué querés hablar?' y le conté que me separé, y me dice '¿Rusherking no?' Obvio que no seguí con ella", siguió relatando alertando que conocía muchos datos sobre ella y le generaba desconfianza.
Además, llegó a sospechar que podría violar la confidencialidad entre médico y paciencia, intuyendo que "esta hija de puta va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas. Y me bajé. Encima se lo pagué y carísimo, 70 lucas me cobró".
Ángela Torres sobre su relación con Rusherking
“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, comenzó la joven cantante en su ciclo de Luzu TV y sumó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”.
Por último, y tras no negarlo cuando Nico Occhiato mencionó a Rusherking, Ángela Torres cerró: “Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”.