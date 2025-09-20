Ángela Torres contó una mala experiencia que vivió con una psicóloga: "Va a salir a contarlo"

Ángela Torres sobre su relación con Rusherking

“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, comenzó la joven cantante en su ciclo de Luzu TV y sumó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”.