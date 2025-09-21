El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

No exagero, y no se trata de un caso aislado, o dos, sino de la muy probable unanimidad. La pléyade creciente de hijos, nietos y sobrinos de los líderes revolucionarios que a finales de los 50 vagaron alucinados y harapientos por la Sierra Maestra montados en un burro y empuñando un fusil, ahora quieren estudiar cine en Nueva York o finanzas en Londres, ser modelos de pasarela en Milán, practicar seria y profesionalmente deportes de invierno en los Alpes, casarse con una modelo rusa, conducir un Ferrari, asociarse con Cristiano Ronaldo en algún emprendimiento hotelero o gastronómico, o vivir la vida y ser los reyes de la noche en las discotecas más exclusivas de Madrid empuñando a la bella Ana de Armas, como es el caso de Manuel Anido, hijastro del dictador Díaz-Canel. Son muchos, y quieren, quieren, quieren… un conjunto de cosas legítimas y razonables, según su parecer, y que en el fondo no le hacen mal a nadie. Aunque algunos nietos y hasta bisnietos de aquella malhadada y zaparrastrosa generación, como ya vamos viendo, entran en una órbita diferente y solo buscan drogarse, hacer payasadas en las redes y gastar el dinero a tontas y a locas, bastante lejos de la famosa consigna que el Estado cubano pretende inculcar en sus vástagos: «Seremos como el Che».