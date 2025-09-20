Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como "El techo de África"

"Debes ser valiente, porque encontrarás algo que hará que valga la pena vivir", reflexionó Laura. Tras alcanzar Stella Point (5.756 metros sobre el nivel del mar), un punto de referencia al borde del cráter donde el frío y la altura se intensifican, la cima se hizo palpable. Unos 15 minutos más de caminata separaron a la tucumana de su objetivo. Al llegar al Uhuru Peak (5.895 msnm), el punto más alto del continente, la emoción la embargó en plenitud.