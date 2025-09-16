Argentina sumó su segunda victoria en el Mundial de vóley y quedó a un paso de los octavos de final

El arranque fue parejo y recién sobre el final Argentina logró imponerse con la precisión de De Cecco en el saque y un ace de Loser. Corea reaccionó en el segundo set y empató el marcador. En el tercero, un contraataque de Loser y un ace del armador santafesino marcaron el quiebre. Finalmente, en el cuarto parcial, la Selección alcanzó su nivel más alto y cerró el duelo con autoridad.