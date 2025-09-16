Argentina sumó su segunda victoria en el Mundial de vóley y quedó a un paso de los octavos de final

La Selección argentina masculina de vóley dio un paso importante en el Mundial de Filipinas. En la noche del lunes derrotó 3-1 a Corea del Sur y acumuló su segundo triunfo consecutivo, luego de la remontada inicial frente a Finlandia. El resultado la dejó muy cerca de la clasificación a los octavos de final.
Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Si bien atravesaron momentos de irregularidad, el cierre mostró la mejor versión del equipo, con un bloqueo que desarticuló al conjunto asiático.
Pablo Kukartsev, con 21 puntos, y Luciano Vicentín, con 20, fueron los máximos artilleros. Este último también sobresalió en defensa con cinco bloqueos, acompañado por Joaquín Gallego, que aportó cuatro en el set decisivo. El capitán Agustín Loser y Luciano De Cecco también aparecieron en pasajes clave para asegurar el triunfo.
El arranque fue parejo y recién sobre el final Argentina logró imponerse con la precisión de De Cecco en el saque y un ace de Loser. Corea reaccionó en el segundo set y empató el marcador. En el tercero, un contraataque de Loser y un ace del armador santafesino marcaron el quiebre. Finalmente, en el cuarto parcial, la Selección alcanzó su nivel más alto y cerró el duelo con autoridad.
Lo que viene
Argentina encabeza el Grupo C con cinco puntos y completará la primera fase este jueves desde las 7 contra Francia, vigente bicampeón olímpico. Una victoria asegurará el liderazgo y el pase a la siguiente ronda, mientras que en caso de caer habrá que esperar los resultados y el coeficiente de sets para definir la clasificación.