Secciones
DeportesTenis

Argentina ya tiene fecha confirmada para enfrentar a Alemania en la Copa Davis

El equipo albiceleste jugará por los cuartos de final del Final 8 el jueves 20 de noviembre en Bolonia, Italia, desde las 12.

La Selección enfrentará a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis. La Selección enfrentará a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis.
Hace 37 Min

Argentina ya conoce día y horario para su próximo compromiso en la Copa Davis. El equipo nacional, único representante de América en el Final 8, se medirá con Alemania en los cuartos de final el jueves 20 de noviembre en Bolonia, Italia, desde las 12 del mediodía.

La serie será la segunda de la jornada, inmediatamente después del cruce entre República Checa y España. Como marca el formato de esta fase, se jugarán dos partidos de singles y un dobles en la misma jornada, definiendo al clasificado a semifinales.

El rival se definió mediante sorteo tras la clasificación argentina, lograda con autoridad al superar a Países Bajos en la etapa de grupos. En caso de avanzar, Argentina se cruzará con el ganador entre España y República Checa el sábado 22 de noviembre.

El calendario del Final 8 lo completan Francia-Bélgica (martes 18/11) e Italia-Austria (miércoles 19/11). De esos cruces saldrá el otro semifinalista, que jugará el viernes 21. La gran final está prevista para el domingo 23 de noviembre.

Argentina buscará dar un paso más en Bolonia para volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo en la tradicional competencia por equipos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre
1

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
2

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
3

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!
4

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
5

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
6

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Más Noticias
“Me encantaría ir y ganar como el otro día”: el duelo especial que vivirá Franco García con San Martín

“Me encantaría ir y ganar como el otro día”: el duelo especial que vivirá Franco García con San Martín

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

Grandes cifras en la Laver Cup 2025: ¿cuánto dinero recibirán los ganadores del torneo?

El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: Después de un año y medio lleno de obstáculos

El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: "Después de un año y medio lleno de obstáculos"

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Comentarios