Argentina ya tiene fecha confirmada para enfrentar a Alemania en la Copa Davis

Argentina ya conoce día y horario para su próximo compromiso en la Copa Davis. El equipo nacional, único representante de América en el Final 8, se medirá con Alemania en los cuartos de final el jueves 20 de noviembre en Bolonia, Italia, desde las 12 del mediodía.
La serie será la segunda de la jornada, inmediatamente después del cruce entre República Checa y España. Como marca el formato de esta fase, se jugarán dos partidos de singles y un dobles en la misma jornada, definiendo al clasificado a semifinales.
El rival se definió mediante sorteo tras la clasificación argentina, lograda con autoridad al superar a Países Bajos en la etapa de grupos. En caso de avanzar, Argentina se cruzará con el ganador entre España y República Checa el sábado 22 de noviembre.
El calendario del Final 8 lo completan Francia-Bélgica (martes 18/11) e Italia-Austria (miércoles 19/11). De esos cruces saldrá el otro semifinalista, que jugará el viernes 21. La gran final está prevista para el domingo 23 de noviembre.
Argentina buscará dar un paso más en Bolonia para volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo en la tradicional competencia por equipos.