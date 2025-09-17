Secciones
Se sorteó el Final 8 de la Copa Davis: Argentina irá contra Alemania en cuartos y sueña con la hazaña

En Bolonia se definió un cruce durísimo para el equipo de Javier Frana, que podría reencontrarse con Italia solo en la final.

Hace 2 Hs

Argentina ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Davis: será Alemania. Así lo determinó el sorteo realizado en Bolonia, ciudad que acogerá el Final 8 entre el 18 y el 23 de noviembre. El conjunto que dirige Javier Frana llega tras la gran victoria como visitante ante Países Bajos y buscará seguir dando pasos firmes en el torneo donde Italia, anfitrión, defenderá la corona lograda en 2023 y 2024.

La gran incógnita del equipo alemán pasa por la presencia de Alexander Zverev, quien todavía no confirmó si estará disponible. El top ten mundial viene de ser finalista en el Abierto de Australia y carga con un historial llamativo frente a Francisco Cerúndolo, que ha logrado imponerse varias veces en el circuito.

El ranking de la Copa Davis dejó a la Argentina empatada con República Checa en el cuarto lugar con 412 puntos. Por ello, antes de definir el cuadro principal, se sorteó qué selección ocuparía la cuarta cabeza de serie. Finalmente, la fortuna favoreció a los checos, dejando al conjunto albiceleste sin ese privilegio.

Una vez equilibrado el cuadro, el sorteo marcó el cruce entre argentinos y alemanes. El camino abre la posibilidad de que ambos solo se crucen con Italia en una hipotética final, lo que mantiene abierta la ilusión de los hinchas por un desenlace histórico.

Lo que espera en el torneo

Los otros duelos de cuartos presentan un panorama igual de atrapante. España irá frente a República Checa y de allí saldrá un potencial rival para Argentina en semifinales. En la otra mitad del cuadro, Italia con Jannik Sinner a la cabeza enfrentará a Austria, mientras que Francia se medirá ante Bélgica. De avanzar, el conjunto nacional solo podría cruzarse con los italianos en la definición por el título.

