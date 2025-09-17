Se sorteó el Final 8 de la Copa Davis: Argentina irá contra Alemania en cuartos y sueña con la hazaña

Argentina ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Davis: será Alemania. Así lo determinó el sorteo realizado en Bolonia, ciudad que acogerá el Final 8 entre el 18 y el 23 de noviembre. El conjunto que dirige Javier Frana llega tras la gran victoria como visitante ante Países Bajos y buscará seguir dando pasos firmes en el torneo donde Italia, anfitrión, defenderá la corona lograda en 2023 y 2024.