A 100 días de su arresto domiciliario: Cristina Kirchner saludó a los militantes que se movilizaron

Desde su balcón en San José 1111, ex mandataria argentina saludó y arengó a quienes se acercaron para manifestarle apoyo.

Hace 26 Min

A 100 días de su arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió este sábado el respaldo de militantes que se movilizaron hasta su departamento en el barrio de Constitución. 

Desde el balcón de su departamento, la ex mandataria argentina saludó y arengó a quienes se acercaron para manifestarle apoyo.

En un comunicado difundido por redes sociales previo a la movilización, el PJ señaló: “A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el PJ vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación”.

“La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta”, agrega. 

El comunicado completo del PJ a 100 días de la detención de Cristina Kirchner 

Hace 100 días que Cristina Kirchner, presidenta del Partido Justicialista Nacional, está injustamente detenida luego de una condena política sin fundamento jurídico alguno.

La persecución a dirigentes opositores no es una novedad. Ha sucedido cada vez que en la Argentina gobernó un proyecto económico que busca excluir a la mayoría de la población.

Alcanza con recorrer las noticias de los últimos días para entender por qué la principal dirigente de la oposición está presa: porque el modelo económico de Javier Milei fracasó en toda la línea. Es un fracaso económico, productivo, social, financiero, teórico y político.

La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta.

A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el Partido Justicialista vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación.

