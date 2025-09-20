Descalificación de Ocon en Azerbaiyán: la FIA sancionó a Haas y cambian los puestos de partida

Las mediciones revelaron que la distancia entre las secciones del plano principal del alerón trasero superaba los 0,5 milímetros fijados en el reglamento. La FIA registró una deflexión de 0,6 mm en el lado izquierdo y de 0,825 mm en el derecho, lo que implicó un incumplimiento del Artículo 3.15.17 del Reglamento Técnico. La propia escudería estadounidense admitió que la anomalía se debió a un error de producción en la pieza.