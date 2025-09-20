Secciones
Descalificación de Ocon en Azerbaiyán: la FIA sancionó a Haas y cambian los puestos de partida

El francés fue castigado por una infracción técnica en el alerón trasero de su monoplaza. Ocon largará último en Bakú y Gasly junto a Albon avanzan un lugar en la grilla.

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) emitió una sanción severa contra Esteban Ocon tras las pruebas técnicas realizadas en el paddock del Gran Premio de Azerbaiyán. El francés fue descalificado de la clasificación del sábado debido a que su Haas presentó una deflexión mayor a la permitida en el alerón trasero.

Las mediciones revelaron que la distancia entre las secciones del plano principal del alerón trasero superaba los 0,5 milímetros fijados en el reglamento. La FIA registró una deflexión de 0,6 mm en el lado izquierdo y de 0,825 mm en el derecho, lo que implicó un incumplimiento del Artículo 3.15.17 del Reglamento Técnico. La propia escudería estadounidense admitió que la anomalía se debió a un error de producción en la pieza.

Como consecuencia, Ocon perdió su 18° lugar en la clasificación, aunque la FIA aceptó la petición de Haas para que el piloto de 29 años pueda disputar la carrera del domingo desde el último puesto de la parrilla. El ajuste también benefició a otros competidores: Pierre Gasly y Alexander Albon escalaron un lugar cada uno en la grilla de largada.

El francés buscará recuperarse en el Circuito Callejero de Bakú, donde partirá 20° y tendrá la difícil tarea de avanzar en un trazado exigente y veloz.

