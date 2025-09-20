Secciones
Colapinto lamentó su choque en Bakú: “Hubiera pasado a la Q2 seguro”

El piloto argentino de Alpine perdió el control de su auto en plena Q1, impactó contra las defensas y no pudo completar la tanda. Pese al golpe, mañana largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Hace 1 Hs

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán se terminó demasiado pronto para Franco Colapinto. El piloto argentino, que intentaba marcar una vuelta rápida en el circuito urbano de Bakú, perdió el control de su Alpine en plena Q1 y golpeó contra las defensas, lo que lo dejó automáticamente eliminado.

El episodio se desencadenó en los primeros minutos de la tanda. Pierre Gasly, que circulaba por delante suyo, se pasó en la frenada y esa maniobra pareció descolocar al argentino. En la vuelta siguiente, Colapinto no logró mantener el auto en línea y terminó contra el muro.

“Sí, no sabía si era bandera amarilla o blanca y cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien qué pasó, no entiendo por qué”, reconoció el piloto, todavía con bronca por la situación.

El impacto dañó el costado izquierdo de su monoplaza y le impidió seguir en pista. “Me desconcentró un poco y pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba pendiente de eso. Después apenas doblé la curva se giró atrás y nada, no sé si hubo viento o algo, pero muy raro todo”, agregó.

Colapinto lamentó especialmente que el accidente llegara en una vuelta que podía haber sido clave. “Venía haciendo buena vuelta, bajando tres décimas más las dos que perdí cuando toqué la pared en la última parte. Hubiera hecho un buen tiempo. Teníamos buen ritmo, no para Q3, pero hubiéramos pasado a Q2 seguro”, sostuvo.

Más allá de la frustración, el argentino trató de enfocarse en lo que viene. “Es un circuito complicado para nosotros, creo que maximizó lo que tenía y es una pena no haber podido completar. Ahora hay que entender qué pasó y pensar en la carrera de mañana, tratar de hacerla mejor”, concluyó.

Colapinto partirá desde el puesto 16 en una competencia que promete ser exigente y estratégica. En un trazado donde los muros no perdonan, el objetivo será recuperar terreno y dejar atrás un sábado que terminó con sabor amargo.

Fórmula 1AzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
