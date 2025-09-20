Secciones
Sarmiento ganó y desplazó a Atlético Tucumán de los playoffs del Clausura

Con el triunfo por 1-0 contra Barracas Central, el “Verde” de Junín alcanzó a San Lorenzo en la tabla y dejó al “Decano” afuera de los puestos de clasificación en la Zona B.

Sarmiento encontró aire en el Clausura al imponerse 1-0 sobre Barracas Central con un gol de Carlos Villalba a los 22 minutos del primer tiempo. El resultado no solo le dio tres puntos clave en la pelea directa por la clasificación, sino que además movió la tabla en perjuicio de Atlético.

Con esta victoria, el equipo juninense llegó a 12 unidades en el Grupo B, igualando la línea de San Lorenzo, y desplazó al “Decano” de la zona de playoffs. Atlético quedó relegado al noveno puesto con nueve puntos, fuera de los ocho que avanzan a la siguiente instancia.

El efecto también se sintió en la tabla anual, donde Sarmiento suma 27 puntos y logró tomar distancia de la zona más comprometida, mientras que Atlético se mantiene con 25, aún con la necesidad de seguir sumando para evitar riesgos.

El golpe anímico es fuerte: mientras los dirigidos por Facundo Sava sumaron puntos para meterse en la zona de clasificación de los playoffs.

