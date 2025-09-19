La AFA dispuso la eliminación de amarillas para los playoffs del Clausura y del reducido de la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un cambio reglamentario clave de cara a las instancias finales de sus competiciones. A través del Boletín Oficial N° 6755, el organismo que rige el fútbol en el país informó que las amonestaciones acumuladas quedarán sin efecto antes del inicio de los playoffs, con el objetivo de que “todos los equipos lleguen en igualdad de condiciones”.