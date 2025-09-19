Secciones
La AFA dispuso la eliminación de amarillas para los playoffs del Clausura y del reducido de la Primera Nacional

El ente madre del fútbol argentino anunció que las tarjetas acumuladas quedarán sin efecto antes del inicio de las etapas decisorias. La medida alcanza al Clausura y a los torneos de Ascenso.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un cambio reglamentario clave de cara a las instancias finales de sus competiciones. A través del Boletín Oficial N° 6755, el organismo que rige el fútbol en el país informó que las amonestaciones acumuladas quedarán sin efecto antes del inicio de los playoffs, con el objetivo de que “todos los equipos lleguen en igualdad de condiciones”.

La disposición aplica tanto al Clausura, cuyos cruces decisivos comenzarán el 23 de noviembre, como a los reducidos de las distintas categorías del Ascenso, que se pondrán en marcha en las próximas semanas.

De esta manera, los jugadores que arrastraban una o varias tarjetas amarillas ingresarán a la etapa final “limpios”, lo que permitirá a los entrenadores contar con sus planteles completos para definir el futuro deportivo de la temporada.

Sin embargo, la AFA aclaró una excepción importante: aquellos futbolistas que lleguen a la quinta amarilla en el último partido de la fase de zonas deberán cumplir la fecha de suspensión en el inicio de los playoffs o del reducido. Es decir, esa sanción no será perdonada.

La medida fue comunicada a los clubes para que la transmitan a sus planteles y de este modo se eviten inconvenientes en la programación de los partidos definitorios.

Con esta resolución, el ente madre del fútbol argentino busca garantizar que los cruces de eliminación directa se jueguen con las principales figuras disponibles, potenciando la competitividad y el atractivo de las instancias decisivas, tanto en el Clausura como en el ascenso.

