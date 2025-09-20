Secciones
¿Monos alcohólicos? una fruta de su dieta tiene los mismos efectos que una cerveza diaria

Un nuevo estudio reveló la preferencia de los chimpancés por comidas ricas en etanol, lo que podría dar pistas sobre la afición humana por este tipo de bebida.

Los chimpancés comían alrededor de 4,5 kilogramos de fruta al día. Foto: Alexéi Maro, CNN Los chimpancés comían alrededor de 4,5 kilogramos de fruta al día. Foto: Alexéi Maro, CNN
Hace 1 Hs

Nuestra afición por las bebidas alcohólicas podría explicarse en el comportamiento de nuestros antepasados. De acuerdo con un nuevo estudio, la preferencia de los chimpancés por comidas ricas en etanol podría darnos pistas sobre nuestra evolución, luego de un sorprendente descubrimiento donde estos animales pueden llegar a tomarse una lata de cerveza por día en su dieta diaria.

Los chimpancés pueden consumir el equivalente a una bebida alcohólica estándar por día debido al contenido de etanol en una fruta de su dieta. El estudio publicado en la revista Science Advances logró cuantificar con precisión el nivel de alcohol consumido por estos animales, sentando los primeros precedentes de este dato.

Chimpancés y una lata por día

Después de observar dos grupos de chimpancés, uno en Costa de Marfil y otro en Uganda, y tomar muestras de la fruta que comían, el equipo de investigadores estimó que los animales consumían aproximadamente 14 gramos de etanol al día.

Esa cantidad equivale a unas 1,4 bebidas alcohólicas o, una vez ajustado al menor peso de los chimpancés, es el equivalente a que un humano consuma 2,6 bebidas alcohólicas al día. En una tabla proporcionada por el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, una bebida estándar contiene aproximadamente 14 gramos de alcohol puro lo que equivale a una lata de cerveza al 5% o un vaso de vino al 12% de alcohol por volumen.

“Los chimpancés consumen entre el 5 y el 10% de su peso corporal al día en fruta madura, por lo que incluso concentraciones bajas producen… una dosis sustancial de alcohol”, dijo el autor principal del estudio, Robert Dudley, profesor de biología integrativa en la Universidad de California, Berkeley, en un comunicado de prensa.

Los chimpancés no sufren borracheras

Los investigadores del nuevo estudio, tomaron muestras de pulpa de fruta madura de 20 especies en Uganda y Costa de Marfil, utilizando tres métodos diferentes para determinar el contenido de alcohol. El equipo de estudio descubrió que la fruta contenía un promedio de 0,31% a 0,32% de etanol y que los chimpancés normalmente comían alrededor de 4,5 kilogramos de fruta por día, lo que significa que consumían alrededor de 14 gramos de etanol diariamente.

Sin embargo es “poco probable” que los chimpancés se emborrachen consumiendo alcohol de esta manera, ya que comen fruta “a lo largo del día”, dijo la científica conservacionista Kimberley Hockings, profesora asociada de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, que no participó en este estudio pero ha realizado investigaciones en este campo.

Una puerta a los estudios en humanos

Comprender este comportamiento de nuestros parientes vivos más cercanos podría ayudar a explicar el consumo de alcohol por parte de los humanos, sugieren los autores del informe. Desde CNN indicaron que el descubrimiento advierte la necesidad de fondos federales adicionales para la investigación sobre la atracción y el abuso del alcohol en los humanos modernos. "Es probable que tenga un profundo trasfondo evolutivo", concluyó Dudley.​

